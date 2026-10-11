Câu lạc bộ Niềm tin số phát động chiến dịch 'Không một mình 2026'

CLB Niềm tin số do Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Cà Mau) trực tiếp quản lý, nhằm nâng cao trách nhiệm, kết nối sức mạnh của cộng đồng sáng tạo nội dung số trong công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhất là trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trực tuyến.

Buổi họp mặt CLB Niềm tin số năm 2026 do Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Tại buổi họp mặt, các thành viên CLB đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động, gồm các nội dung về nguyên tắc tổ chức, quyền lợi, nghĩa vụ, khen thưởng, kỷ luật, vận động nguồn lực và quản lý tài chính.

Việc thống nhất quy chế giúp CLB hoạt động nền nếp, phát huy vai trò của thành viên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Cà Mau), trao đổi về Bộ tiêu chuẩn hoạt động của KOL và các nhà sáng tạo nội dung số.

Dịp này, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Cà Mau) triển khai Bộ tiêu chuẩn hoạt động dành cho người có ảnh hưởng (KOL) và nhà sáng tạo nội dung số, hướng đến xây dựng môi trường sáng tạo nội dung lành mạnh, có trách nhiệm. Các thành viên được hướng dẫn chuẩn hoá thông tin cá nhân và phân nhóm theo thế mạnh để thuận lợi trong phối hợp, tổ chức các hoạt động truyền thông.

Đặc biệt, chương trình đã phát động chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp "Kết nối không tổn thương", hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên mạng xã hội cho trẻ em, học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Các KOL thể hiện quyết tâm đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình 2026”.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, CLB phấn đấu tổ chức từ 1-2 chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về phòng, chống tội phạm mạng; đồng loạt hưởng ứng phong trào “5 phút cùng em”.

Cùng với hoạt động trên môi trường số, CLB sẽ phối hợp với các trường học triển khai chiến dịch thông qua các buổi workshop, hoạt động trải nghiệm về an toàn trực tuyến, phòng, chống xâm hại trên không gian mạng.

Các đại biểu và thành viên CLB Niềm tin số chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.