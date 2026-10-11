Một nửa số nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ hoạt động cầm chừng

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu do Cơ quan Điện lực Trung ương (CEA) cho thấy có tới 107 nhà máy điện than ở Ấn Độ chỉ có đủ lượng than hoạt động trong vòng 5 ngày, chiếm hơn một nửa trong tổng số 191 nhà máy trong diện theo dõi. Ngoài ra, có 69 nhà máy có thể hoạt động trong 6 – 15 ngày và chỉ có 15 nhà máy có thể vận hành trên 15 ngày.

Đáng chú ý là tình trạng trên xảy ra trong bối cảnh nguồn cung than đã tăng 36% so với mức đáy hồi tháng trước và phần nào kéo chậm lại quá trình cạn kho dự trữ cũng như giảm bớt áp lực tức thời lên sản lượng điện.

Dự báo, nhu cầu về điện tại Ấn Độ có thể tăng lên trong thời gian tới, khi nước này bước vào mùa lễ hội cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, theo tính toán, lượng cung than trung bình có thể tăng 9% trong tháng 10 so với mức của tháng 9. Trung bình mỗi ngày trong tháng này sẽ có hơn 465 toa tàu vận chuyển than, cao hơn mức trung bình 426 toa tàu/ngày trong tháng 9.

Vận tải đường sắt có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển than từ các mỏ đến các nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ, bên cạnh đường bộ và các phương thức khác.

Bộ Than của nước này đang theo dõi sát tình trạng thiếu hụt than dự trữ nghiêm trọng tại các nhà máy nhiệt điện để có phương án phân bổ kịp thời nhằm bảo vệ sản lượng điện.