Phường Hội An Tây gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Lãnh đạo phường Hội An Tây tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: KHÁNH LINH

Thông tin tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường cho biết, 9 tháng năm 2026, thu ngân sách của địa phương đã đạt 148,6% kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự đóng góp quan trọng từ cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, các doanh nghiệp không chỉ duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn thu bền vững phục vụ đầu tư phát triển địa phương.

Biểu dương những nỗ lực vượt khó của các đơn vị, lãnh đạo phường Hội An Tây mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo tốt cho người lao động và tích cực tham gia công tác xã hội.

Chính quyền phường khẳng định, luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trên địa bàn.