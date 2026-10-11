Thuyền trưởng được trả tới 143.000 USD/tháng để vượt eo biển Hormuz

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Các quốc gia sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh đang ngày càng sốt sắng tìm cách đưa dầu ra khỏi khu vực để cung ứng cho thị trường, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những tàu chở dầu tìm cách vượt qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Australia, một số thuyền viên tại châu Á đã được đề nghị mức lương gấp đôi hoặc gấp ba, cùng với khoản "phụ cấp rủi ro" lên tới hàng chục nghìn USD để làm việc tại khu vực vùng Vịnh. Những khoản tiền lớn này được dùng để thuyết phục họ tiếp tục ở lại trên tàu và duy trì hoạt động qua eo biển Hormuz bất chấp nguy cơ bị tấn công.

Kỹ sư hàng hải người Ấn Độ Harshal Singh chia sẻ trong một chương trình podcast vào cuối tháng 9: “Hiện tại, mức thù lao của các thuyền trưởng cao đến mức khó tin. Thông thường, một thuyền trưởng nhận mức lương khoảng 22.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, khi đi qua eo biển Hormuz vào lúc này, họ có thể kiếm được tới 143.000 USD chỉ trong một tháng”.

Theo đại diện các công đoàn Ấn Độ, thuyền trưởng được tăng thù lao khi hoạt động tại khu vực phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Oman, cũng như trong mỗi lần di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, những chuyến hải trình này tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc, đã có ít nhất 24 thuyền viên thiệt mạng trong 100 vụ việc được xác nhận kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran bùng phát.

Chỉ riêng trong tháng này, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) đã ghi nhận 9 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz. Đối với nhiều chủ tàu, lợi nhuận đạt mức hiếm thấy trong lịch sử gần đây của ngành này đang lấn át những rủi ro kể trên.

Tại Ấn Độ, quốc gia cung cấp phần lớn lực lượng thuyền viên trên thế giới, mức lương tăng cao đang trở thành sức hút khó cưỡng. Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn cảnh báo rằng những lao động này có nguy cơ bị bóc lột, trong khi không ít người gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận công việc có thể khiến họ phải trả giá bằng chính mạng sống.

Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất gần nhất của Tehran.

Về phần Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa”, cáo buộc Washington nhiều lần sử dụng sức ép và hành động quân sự sau các cuộc thương lượng.

Ngày 6/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, trong chuyến thăm Islamabad (Pakistan), đã lên tiếng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm hoàn toàn tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.