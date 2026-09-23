Giá đồng rời đỉnh

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,6% xuống 14.655 USD/tấn, sau khi có thời điểm tăng lên 14.833 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 10/9.

Giá đồng trên sàn COMEX (Mỹ) đã giảm trong phiên 23/9, sau khi đạt đỉnh 6,83 USD/pound, tương đương 15.057 USD/tấn, trong phiên 22/9.

Sau nhiều tháng ghi nhận dòng nhập kho mạnh, các kho hàng của COMEX hiện nắm giữ 69% trong tổng số khoảng 1 triệu tấn đồng được các sàn giao dịch toàn cầu theo dõi, càng củng cố lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung bên ngoài nước Mỹ.

Bối cảnh này đã giúp giá đồng tại LME tăng 18% từ đầu năm đến nay, đồng thời trùng với thời điểm xuất hiện các dấu hiệu nhu cầu mạnh tại Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, trước kỳ nghỉ lễ ngày 25/9 và giai đoạn từ 1-7/10.

Trong khi đó, một nửa trong số 252.500 tấn đồng lưu trữ tại các kho hàng đăng ký với LME đã được chỉ định để giao hàng.

Các chuyên gia phân tích tại RBC Capital Markets, bộ phận ngân hàng đầu tư của Royal Bank of Canada, cho rằng bên mua sẵn sàng trả thêm mức giá cao hơn để đảm bảo có nguồn hàng sớm hơn, càng củng cố nhận định về tình trạng thị trường ngày càng thắt chặt.

Về phía nguồn cung, giới thương nhân đang chờ đợi thông tin cập nhật về đàm phán hợp đồng lao động với công nhân tại mỏ đồng Escondida của tập đoàn BHP.