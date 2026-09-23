Khách sạn tại Đà Nẵng cam kết duy trì môi trường không khói thuốc

Giám sát “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” tại Đà Nẵng

Chiều 23.9, Đoàn giám sát của Báo Văn Hóa do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Mười làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc duy trì các tiêu chí của Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” tại khách sạn Vanda (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu) và khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng (số 232 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP. Đà Nẵng).

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Báo Văn Hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng.

Hoạt động nằm trong kế hoạch đánh giá việc duy trì các tiêu chí đối với những khách sạn đã được vinh danh, qua đó khuyến khích các cơ sở lưu trú tiếp tục xây dựng và giữ vững môi trường không khói thuốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Văn Mười phát biểu trong buổi làm việc tại khách sạn Vanda

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Văn Mười cho biết, mục tiêu của hoạt động giám sát không chỉ là ghi nhận kết quả thực hiện mà còn là lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các khách sạn để tổng hợp, đề xuất giải pháp phù hợp, giúp chương trình ngày càng thiết thực và lan tỏa.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Chương trình Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” do Báo Văn Hóa - Cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn cho du khách, người lao động và cộng đồng.

“Chất lượng của một cơ sở lưu trú ngày nay được nhìn nhận ngày càng toàn diện. Bên cạnh phòng nghỉ, dịch vụ, cảnh quan và thái độ phục vụ, môi trường nghỉ dưỡng an toàn, trong lành cũng là yếu tố được du khách quan tâm”, ông Mười nói.

Đại diện khách sạn Vanda chia sẻ, việc tham gia chương trình cũng góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến xanh, hiện đại và đáng sống

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, việc giám sát được thực hiện trên tinh thần xây dựng, ghi nhận những kết quả mà các khách sạn đã đạt được, đồng thời trao đổi về những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Đoàn cũng mong muốn lắng nghe kinh nghiệm thực tế trong công tác truyền thông với khách, đào tạo nhân viên và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quy định không khói thuốc.

Tại khách sạn Vanda và khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại nhiều khu vực như quầy lễ tân, sảnh, phòng họp, nhà hàng, khu lưu trú, hành lang, cầu thang, khu vực làm việc của cán bộ, nhân viên và các không gian công cộng…

Qua kiểm tra, hai khách sạn duy trì hệ thống biển báo cấm hút thuốc theo quy định. Các khu vực cấm hút thuốc được bố trí rõ ràng, sạch sẽ; không ghi nhận tình trạng quảng cáo, kinh doanh hoặc trưng bày sản phẩm thuốc lá. Nhân viên khách sạn nắm được quy trình nhắc nhở khách thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc. Công tác tuyên truyền cũng được duy trì bằng nhiều hình thức phù hợp.

Khách sạn Vanda duy trì hệ thống biển báo cấm hút thuốc theo quy định

Khi vào thang máy để lên các phòng, khách sẽ bắt gặp những hình ảnh tuyên truyền như thế này

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Nguyễn Đức Cương, Tổng quản lý khách sạn Vanda, cho biết sau khi được công nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, đơn vị tiếp tục duy trì các tiêu chí thông qua quy định nội bộ, tuyên truyền, đào tạo nhân viên, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

“Du khách ngày càng quan tâm đến yếu tố du lịch bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Một môi trường lưu trú không khói thuốc không chỉ mang lại không gian trong lành cho du khách mà còn bảo vệ sức khỏe của đội ngũ cán bộ, nhân viên”, ông Cương chia sẻ.

Theo ông Cương, việc tham gia chương trình cũng góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến xanh, hiện đại và đáng sống, đồng thời tạo thêm giá trị cho các cơ sở lưu trú trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đoàn giám sát làm việc tại khách sạn Vanda

Đại diện khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng, bà Lại Thị Kim Thoa cho biết, ngay từ khi chương trình được phát động, Ban lãnh đạo khách sạn xác định đây là hoạt động thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đơn vị.

“Trong bối cảnh du lịch chuyển dịch theo hướng xanh, an toàn và lành mạnh, chính sách không thuốc lá là một trong những tiêu chí thể hiện sự văn minh, chuyên nghiệp của cơ sở lưu trú. Với Diamond Sea, tham gia chương trình là bước đi cụ thể nhằm thực hiện cam kết này, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ”, bà Thoa nói.

Đoàn giám sát làm việc với khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng

Đại diện hai khách sạn Vanda và Diamond Sea Đà Nẵng thống nhất với đánh giá của Đoàn giám sát, tiếp thu các kiến nghị và cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chương trình. Hai đơn vị cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục tham gia Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” trong những năm tiếp theo.

Các khách sạn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nội bộ, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên và khách lưu trú, qua đó duy trì môi trường không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh cơ sở lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe.

Đại diện khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng - bà Lại Thị Kim Thoa thông tin về khách sạn tại buổi làm việc

Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, ngày 22.9.2026, Báo Văn Hóa đã tổ chức Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026. Chương trình tiếp nối mùa thứ nhất, hướng tới thu hút thêm nhiều cơ sở lưu trú trên cả nước chủ động xây dựng và duy trì môi trường không khói thuốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Văn Mười cho biết, Báo Văn Hóa mong muốn các khách sạn đã tham gia mùa thứ nhất, trong đó có Vanda và Diamond Sea Đà Nẵng, tiếp tục đồng hành trong mùa thứ hai.

Kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ sở lưu trú sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí, nâng cao chất lượng thực hiện và lan tỏa những cách làm hiệu quả trong xây dựng môi trường lưu trú không khói thuốc.

Với Diamond Sea, tham gia chương trình là bước đi cụ thể nhằm thực hiện cam kết này, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ

Hệ thống biển báo cấm hút thuốc theo quy định được khách sạn bố trí nhiều nơi

Ngày 22.9, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng bệnh tổ chức Lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026.

Theo Thể lệ, tất cả các loại hình khách sạn có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc đều có thể tham gia Chương trình.

Khách sạn tham gia gửi hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thể lệ đến hết ngày 30.10.2026 (Tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm: Báo Văn Hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38224965

- Email: bxhkskhongkhoithuocla.bvh@gmail.com

- Thư ký chương trình: Nhà báo Lại Thúy Hà. Điện thoại: 0968372898

- Thư ký thường trực: Vũ Thị Thúy Hà. Điện thoại: 0905682229.