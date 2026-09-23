Đồng hành cùng người lao động trong Chương trình 'An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường'

6 năm qua (2020–2025), Báo Kinh tế và Đô thị (trước sáp nhập) - nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp hiệu quả cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) thông qua Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng”.

Ban tổ chức tập huấn kỹ năng quay video cho thành viên Nhóm nòng cốt. Ảnh: Khánh Huy

Chương trình đã góp phần ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực thầm lặng của lao động nữ trong các ngành nghề ít được chú ý như thu gom rác, vệ sinh môi trường, giúp việc gia đình…

Từ thành công của các sự kiện đã phối hợp, ActionAid-AFV, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) tiếp tục đồng hành trong Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2025-2026.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Chương trình là thành lập Nhóm nòng cốt (gồm có 1 trưởng nhóm, 2 điều phối viên và 15 thành viên - cán bộ, công nhân Urenco). Nhóm có vai trò kết nối, tương tác, hỗ trợ giữa các thành viên nhằm thực hiện chuỗi hoạt động: khảo sát, truyền thông, vận động chính sách tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế của nữ lao động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác tại Hà Nội; nâng cao năng lực của nữ công nhân môi trường về kỹ năng lãnh đạo, truyền thông cộng đồng, và vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nữ trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác.

Đáng chú ý, Ban tổ chức đã triển khai nghiên cứu xã hội học về hiện trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân thu gom rác thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội. Một nghiên cứu chưa từng có trước đó. Trong đó, nữ công nhân thuộc Nhóm nòng cốt được tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu, là chủ thể trong hoạt động nghiên cứu mức độ tiếp cận dịch vụ y tế cho nữ lao động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác tại Hà Nội.

Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu xã hội học về hiện trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân thu gom rác thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội, sáng 24-9-2026, Ban tổ chức Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 sẽ tổ chức toạ đàm “Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với nữ công nhân môi trường Hà Nội”; đồng thời phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026.

Sự kiện với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, nữ công nhân thuộc Urenco và các chuyên gia. Chương trình được kỳ vọng sẽ có chuỗi sự kiện để lại dấu ấn chất lượng và hiệu quả góp tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngoài phát động cuộc thi, tổ chức toạ đàm, Chương trình "An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường" năm 2026 còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động chính sách tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho nữ lao động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác tại Hà Nội, cụ thể là: Chuyến thăm thực địa của nhà báo; Talkshow "Cà phê với nữ công nhân môi trường"; mở chuyên mục trên báo điện tử HàNộiMới “Chúng tôi nói về chúng tôi”,... Trước đó, ngay sau lễ ra mắt Nhóm nòng cốt, Ban tổ chức đã tập huấn cho thành viên kỹ năng về quay phim bằng điện thoại di động cho các thành viên để phục vụ việc thu thập thông tin và tăng cường khả năng thực hiện các video, chùm ảnh dự thi.