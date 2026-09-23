Cả bên mua và bên bán vẫn thận trọng nên chưa đủ cơ sở để xác lập một xu hướng mới

Theo BVSC, áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên cùng với sự dâng cao của thanh khoản tại vùng cản 1822 điểm cho thấy tâm lý chốt lời của nhà đầu tư vẫn còn rất quyết liệt.

Kết phiên VN-Index giảm 15,28 điểm, tương đương 0,84% xuống mốc 1801,65 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,48 điểm, tương đương 0,17% xuống mốc 276,45 điểm.

Hiện tại, thị trường đang lùi về kiểm định lại mốc hỗ trợ quan trọng 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên cùng với sự dâng cao của thanh khoản tại vùng cản 1822 điểm cho thấy tâm lý chốt lời của nhà đầu tư vẫn còn rất quyết liệt. Hiện tại, thị trường đang lùi về kiểm định lại mốc hỗ trợ quan trọng 1800 điểm và biên độ dao động có thể sẽ thu hẹp dần trước khi dòng tiền quyết định xu hướng tiếp theo.

Chiến lược ưu tiên lúc này là nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng cao độ, giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn để phòng ngừa rủi ro thị trường đánh mất mốc 1800 điểm và lùi sâu về vùng 1775 điểm. Việc mở mới các vị thế mua chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự 1825 điểm đi kèm sự xác nhận mạnh mẽ và đồng thuận từ thanh khoản”.

Thị trường vẫn chưa cho thấy sự đồng thuận đủ mạnh quanh ngưỡng 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1812 – 1823 trong suốt phiên sáng trước khi áp lực bán gia tăng vào phiên chiều, kéo chỉ số lùi xuống đóng cửa tại 1801,65 điểm, giảm hơn 15 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là Du lịch & giải trí. Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông nổi bật với mức tăng gần 6%. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và HNX, trong khi mua ròng trên UPCOM.

Thị trường vẫn chưa cho thấy sự đồng thuận đủ mạnh quanh ngưỡng 1800 điểm. VN-Index cũng đã đóng cửa bên dưới đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7/2026. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy cả bên mua và bên bán vẫn thận trọng, chưa đủ cơ sở để xác lập một xu hướng mới. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng chi phối của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1790 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và kháng cự quanh 1850 điểm. Trong khi xu hướng VN30 biến động trong biên độ hẹp quanh 1960 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến kém tích cực của thị trường chung khi giá giảm thanh khoản tăng, giá phục hồi thanh khoản giảm. Đồng thời chỉ số VN-Index biến động kém tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường vừa được nâng hạng. Dòng tiền vẫn chưa cải thiện tốt, mặc dù thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi xu hướng chính của VN-Index cải thiện, tăng trưởng tốt trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Không nên mở mua mới cho đến khi VN-Index ngừng điều chỉnh và tìm được điểm cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 15 điểm (-0,8%), đóng cửa tại mức 1801,7 điểm. Thị trường duy trì giằng co quanh tham chiếu trong phiên sáng rồi giảm mạnh trong phiên chiều chủ yếu do áp lực bán từ nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL).

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên liền trước, đạt 17,746 tỷ đồng. Phiên giảm điểm hôm nay gần như xóa bỏ phiên tăng điểm trước đó, đồng thời phù hợp với nhận định của chúng tôi tại báo cáo gần nhất. Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng thể hiện qua độ rộng và thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, nhóm Vingroup tiếp tục điều chỉnh, dẫn đầu là cổ phiếu VIC.

Với diễn biến thị trường hiện tại, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1770 - 1780 điểm trong một số phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và không nên mở mua mới cho đến khi VN-Index ngừng điều chỉnh và tìm được điểm cân bằng”.

Lực bán đang chiếm ưu thế

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index có phiên tăng giảm đan xen với thanh khoản có xu hướng tăng ở những phiên giảm, phản ánh lực bán đang chiếm ưu thế. Chỉ số đang co hẹp biên độ dao động cho nên nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu phá vỡ đi lên khỏi 1820 điểm hoặc phá vỡ 1780 điểm đi xuống. Các nhóm ngành đang có sự phân hóa với nhóm Ngân hàng thương mại, Bán lẻ, Cao su và Phân bón đang có quán tính tăng tích cực trong khi nhóm Vingroup đang bị chốt lời. Vùng 1760 – 1780 điểm là hỗ trợ quan trọng để đưa ra quyết định bảo vệ danh mục trong trường hợp chỉ số phá vỡ khu vực này.

Chiến lược ngắn hạn: Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có KQKD Q3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH)”.

Xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc quanh khu vực 1800 trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với mức giảm 15,28 điểm, quay trở lại mốc 1800 với sức ép chính tới từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung quay trở lại sát đường xu hướng tăng trung hạn kể từ cuối tháng 7 với khối lượng tăng hơn 20% so với phiên hồi phục hôm qua, cho thấy áp lực bán quay trở lại rõ rệt vào cuối phiên.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index ghi nhận 2 cây nến đỏ biên độ lớn vào cuối phiên, cùng chỉ báo MACD bẻ ngang và chỉ báo RSI hướng xuống, thể hiện xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc quanh khu vực 1800 trong phiên tiếp theo.

Hỗ trợ quanh mốc 1800 vẫn được thị trường duy trì trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, sự đảo chiều từ nhóm cổ phiếu Vingroup và lực bán xuất hiện vào cuối phiên sẽ gây áp lực lên chỉ số chung trong phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng quan sát thị trường, tránh giải ngân vào các mã đang chịu lực bán lớn từ khối ngoại và có thể cân nhắc giải ngân trở lại tại những nhịp rung lắc của thị trường đối với các nhóm cổ phiếu vẫn duy trì được động lực đi lên như Ngân hàng và Bán lẻ”.

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