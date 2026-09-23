Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, từ thiện

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Quản lý Hội và Văn thư, lưu trữ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Quản lý Hội và Văn thư, lưu trữ nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong bối cảnh Thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo trưởng phòng Quản lý Hội và Văn thư, lưu trữ, việc phân định rõ thẩm quyền giữa cấp Thành phố và cấp xã, thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật mới, giải quyết thủ tục hành chính cũng như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đòi hỏi đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu phải nắm chắc quy định và nghiệp vụ chuyên môn.

Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Tại chương trình, ông Tạ Tấn, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: Triển khai công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc sắp xếp, chuyển giao các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, cùng hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu về hội, quỹ.

Báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần thống nhất cách hiểu và cách thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Nội dung chương trình tập huấn bám sát yêu cầu thực tiễn công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hiện nay. Sau khóa tập huấn, học viên được củng cố kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này; nhận diện rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời được trang bị thêm kỹ năng, phương pháp tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ tại địa phương.

Thông qua chương trình, đội ngũ công chức làm công tác hội, quỹ tại các cơ quan, đơn vị đã được cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.