Brazil kết luận về thuế chống bán phá giá nhựa PET từ Việt Nam và Malaysia

Chai nhựa PET. (Ảnh minh họa: Huy Tiến/TTXVN)

Ngày 23/9, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông báo về việc nhận được thông báo của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil (MDIC) về kết quả cuối cùng của vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng nhựa PET có xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Phòng vệ thương mại cho biết sản phẩm bị điều tra là nhựa PET (resina PET) có độ nhớt nội tại (intrinsic viscosity) từ 0,78 dl/g đến 0,88 dl/g, mã NCM 3907.61.00, có xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia.

Bên yêu cầu điều tra là Indorama Ventures Polímeros S.A. và Alpek Polyester Pernambuco (nộp hồ sơ yêu cầu ngày 31/10/2024). Thời kỳ điều tra bán phá giá: từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024.

Về quá trình điều tra và kết luận cuối cùng, ngày 02/9/2026, Ủy ban Điều hành (GECEX) thuộc Phòng Ngoại thương Brazil (CAMEX) ban hành Nghị quyết số 958 kết thúc điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức trong thời hạn tối đa 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày Nghị quyết được công bố trên Công báo Brazil (DOU) (ngày 04/9/2026).

Thuế chống bán phá giá được thu dưới dạng mức thuế tuyệt đối (USD/tấn), cụ thể Việt Nam: 160,87 USD/tấn, áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam; Malaysia: 24,28 USD/tấn đối với 1 công ty, 116,50 USD/tấn đối với các doanh nghiệp khác.

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 958 để xác định chính xác mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mình.

Các Hiệp hội, doanh nghiệp rà soát lại kế hoạch xuất khẩu, chính sách giá và điều kiện giao hàng với đối tác nhập khẩu Brazil, trên cơ sở đánh giá tác động của thuế đến biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh; cân nhắc khả năng đề nghị rà soát hành chính thuế chống bán phá giá trong thời gian tới.

Cục Phòng vệ thương mại cũng đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa; không tham gia các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến nghị đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.