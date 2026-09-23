Công ty đứng sau PUBG 'bốc hơi' gần 160 triệu USD vốn hóa

KRAFTON là một trong những nhà phát hành game lớn của Hàn Quốc, sở hữu thương hiệu PUBG. Ảnh: KRAFTON.

Cổ phiếu KRAFTON, nhà phát hành đứng sau PUBG: Battlegrounds, đóng cửa phiên 23/9 ở mức 198.000 won (145 USD), giảm 1,98% so với phiên trước.

So với mức 203.000 won (149 USD) tại phiên 17/9 - ngày PUBG Asia Stars 2026 khởi tranh, thị giá KRAFTON giảm khoảng 2,46%. Với lượng cổ phiếu lưu hành khoảng 45,9 triệu đơn vị, mức giảm 5.000 won/cổ phiếu khiến vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 229,5 tỷ won (168 triệu USD).

Ồn ào bắt đầu trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu PUBG Asia Stars 2026, khi nữ streamer Hàn Quốc Soopi tố Himass (Anyone's Legend) và TanVu (GAM The Expendables) theo dõi livestream để nắm vị trí, hướng di chuyển của đối thủ. Hai tuyển thủ Việt Nam sau đó bị loại khỏi giải và thu hồi tư cách đối tác PUBG.

Cách xử lý nhanh chóng của ban tổ chức kéo theo làn sóng chỉ trích, công kích giữa người hâm mộ các khu vực. Đến ngày 20/9, phía PUBG thừa nhận đã vội vàng công bố thông tin chưa được xác minh đầy đủ, đồng thời để lộ thiếu sót trong vận hành khi không bắt buộc áp dụng độ trễ phát sóng.

Giải giao hữu sau đó bị hủy ngày thi đấu thứ ba, bảng xếp hạng chung cuộc không được công nhận. Quỹ thưởng 70.000 USD được chia đều cho các khu vực.

Tuy nhiên, đến ngày 23/9, KRAFTON công bố kết quả điều tra và quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản PUBG của hai tuyển thủ Việt Nam, đồng thời cấm họ tham gia các giải eSports chính thức do công ty tổ chức hoặc phê duyệt.

Lý do được đưa ra là sau thời gian điều tra, nhà phát hành xác nhận hai tuyển thủ đã thu thập thông tin từ bên ngoài và xem livestream của người chơi khác (stream sniping) trong khi trận đấu đang diễn ra.

Song song với án phạt, KRAFTON công khai nhận trách nhiệm về những yếu kém trong khâu vận hành, truyền đạt quy định chậm trễ gây ra hỗn loạn dư luận. Nhà phát hành cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, đồng thời cam kết rà soát nội bộ để xử lý các cá nhân liên quan và có biện pháp hỗ trợ phục hồi thiệt hại thứ cấp cho những người tham gia bị ảnh hưởng.

Cổ phiếu KRAFTON liên tục suy yếu về vùng giá thấp trong thời gian qua. Ảnh: TradingView.

Dù vậy, trên thực tế, đà giảm thị giá của cổ phiếu KRAFTON đã bắt đầu từ trước khi giải đấu khởi tranh. Mã này giảm từ 231.000 won (169 USD) ngày 1/9 xuống 203.000 won (149 USD) ngày 17/9, tương đương khoảng 12%.

Riêng phiên 16/9, một ngày trước khi giải đấu bắt đầu, cổ phiếu giảm 3,56%. Trong các phiên sau đó, mã này tăng nhẹ lên 205.000 won (150 USD) ngày 18/9, rồi giảm xuống 200.000 won (147 USD) ngày 21/9 và 198.000 won (145 USD) ngày 23/9.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của KRAFTON vẫn tăng trưởng mạnh. Quý II, doanh thu công ty đạt 1.290 tỷ won (946 triệu USD), tăng 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt gần 411 tỷ won (301 triệu USD), tăng 67%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu KRAFTON đạt khoảng 2.662 tỷ won (1,95 tỷ USD), tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 972,5 tỷ won (713 triệu USD), tăng 38%.

Dù vậy, lợi nhuận ròng quý II lại chuyển sang âm 29,9 tỷ won (21,9 triệu USD), so với mức lãi 15,5 tỷ won (11,4 triệu USD) cùng kỳ năm trước. KRAFTON cho biết biến động này chịu ảnh hưởng từ các khoản thu nhập và chi phí ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi.

PUBG tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của KRAFTON. Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm được thúc đẩy bởi tăng trưởng của PUBG Franchise cùng đóng góp từ Subnautica 2 Early Access.

KRAFTON hiện không còn chỉ phụ thuộc vào một phiên bản PUBG. Công ty khai thác thương hiệu này trên PC và di động, đồng thời đầu tư phát triển thêm các game mới nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.