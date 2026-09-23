Trong phiên 23/9, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng, nhờ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong ngắn hạn, dù giá dầu hạ nhiệt có thể làm thay đổi triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Đồng 100 đô la Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng euro giảm 0,37%, xuống 1,1405 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Đồng bảng Anh có thời điểm giảm tới 0,5%, xuống 1,3273 USD, mức yếu nhất kể từ đầu tháng 7. Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh đồng tiền này so với 6 đồng tiền khác, tăng 0,36%, lên 100,92 điểm.

Loạt đợt tăng lãi suất gần đây cùng phát ngôn cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn đã trở thành tâm điểm trên thị trường tiền tệ, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Trong tuần này, một số quan chức Fed đã phát tín hiệu cho thấy có thể sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách, nếu lạm phát không hạ nhiệt đủ nhanh.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia tại ngân hàng ING, cho rằng đây là một dấu hiệu nữa cho thấy câu chuyện xoay quanh Fed vẫn đang chi phối thị trường, và những phát ngôn cứng rắn từ Fed đủ để duy trì nhu cầu đối với đồng USD.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi lãnh đạo hai nước tìm cách ổn định quan hệ song phương, vốn đang chịu sức ép từ nhiều vấn đề khác nhau.