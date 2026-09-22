Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu Brent giao tháng 11/2026 chốt phiên ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,53 USD. Hợp đồng dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 10/2026 giảm 4,52 USD xuống 95,78 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 92,47 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi tham dự Khóa họp Đại hội đồng LHQ tại New York trong tuần này. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, kỳ vọng về sự phục hồi một phần trong hoạt động xuất khẩu dầu từ Saudi Arabia cũng gây thêm áp lực lên giá dầu. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, vào ngày 20/9, Saudi Aramco đã nạp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu tại khu vực vùng Vịnh. Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày vào tháng 8/2026.