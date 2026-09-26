Thủ tướng Anh bác khả năng tổ chức bầu cử sớm

Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ không tổ chức bầu cử sớm. (Nguồn: Anadolu)

Trong các cuộc phỏng vấn mới đây, ông Burnham cho biết, ưu tiên hiện nay của chính phủ là hỗ trợ người dân ứng phó với chi phí sinh hoạt và giúp các doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí hoạt động. Khi được hỏi liệu cuộc tổng tuyển cử tiếp theo có diễn ra vào năm 2029 hay không, ông Burnham đã lên tiếng xác nhận.

Theo quy định, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Anh phải được tổ chức trước tháng 8/2029, song Thủ tướng có quyền đề nghị tổ chức sớm hơn.

Phát biểu của ông Burnham được đưa ra trong bối cảnh một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy vị thế của Công đảng đã được cải thiện kể từ khi ông thay người tiền nhiệm Keir Starmer làm Thủ tướng Anh hồi tháng 7.

Theo cuộc thăm dò do YouGov thực hiện cho Sky News và The Times, được công bố ngày 24/9, nếu tổng tuyển cử được tổ chức vào thời điểm này, Anh có thể rơi vào tình trạng Quốc hội không có đảng nào chiếm đa số. Công đảng được dự báo giành nhiều ghế nhất, nhưng không đủ để đạt đa số tuyệt đối.

Nhà lãnh đạo nói rõ: “Có thể dập tắt mọi đồn đoán về một cuộc bầu cử sớm”, đồng thời khẳng định ông đang tập trung vào công việc của chính phủ và thực hiện những cam kết đã đưa ra.

Nhà lãnh đạo cho biết sẽ sử dụng Hội nghị thường niên của Công đảng sắp tới để trình bày rõ hơn về định hướng mà ông muốn đưa đất nước đi theo. Theo ông, các ưu tiên trước mắt vẫn là hỗ trợ người dân trước chi phí sinh hoạt và giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động, thay vì đưa đất nước vào một “quá trình nhìn lại quá khứ” với những tranh luận chính trị mới.

Về tình trạng người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, ông Burnham cho biết, mục tiêu của chính phủ là “không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc vượt biển nào”.

Phát biểu được đưa ra hai ngày sau khi ít nhất 781 người di cư vượt eo biển Manche để đến Anh, mức cao nhất trong một ngày được ghi nhận trong năm nay. Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm, số người vượt eo biển đã giảm 45% so với cùng kỳ năm 2025, xuống hơn 18.500 người.