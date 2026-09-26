Chiến thuật phối hợp F-35A cùng E-3 Sentry và bước tiến cấu hình mới của tiêm kích Su-57

Không quân Mỹ vừa hoàn tất đợt diễn tập tác chiến mạng lưới trên biển Bering, trong khi Nga tiếp tục tiếp nhận tiêm kích tàng hình Su-57 với cấu hình kỹ thuật cập nhật từ thực tế chiến trường và Pháp công bố kế hoạch bố trí lực lượng phòng thủ tại Trung Đông.

Chiến thuật kết nối mạng lưới giữa F-35A và E-3 Sentry trên biển Bering

Ngày 21/9, tiêm kích F-35A cùng máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry thuộc Không quân Mỹ đã thực hiện bài bay đội hình trên vùng biển Bering, tiếp nhận dầu trên không từ máy bay KC-135 của Vệ binh Quốc gia Không quân Alaska. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch TUNDRA MERLIN kéo dài từ ngày 18 đến 22/9 do Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Alaska tổ chức, có sự tham gia phối hợp của không quân và hải quân Canada.

Tiêm kích F-35A, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ trên biển Bering ngày 21/9. Ảnh: Không quân Mỹ

Kịch bản trọng tâm của cuộc diễn tập tập trung vào nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên biển. Các lực lượng bao gồm máy bay chiến đấu, tàu mặt nước và một tàu ngầm đã thực hành khép kín chu trình tác chiến: từ khâu phát hiện, cố định tọa độ, bám bắt, chỉ thị mục tiêu cho đến xuất kích công kích và đánh giá thiệt hại sau đòn đánh. Tàu tuần duyên Stratton của Mỹ đã hiệp đồng với khinh hạm HMCS Ottawa của Canada trong các đòn đánh giả định có sự hỗ trợ hỏa lực từ F-35A.

Trong đội hình phối hợp này, E-3 Sentry đóng vai trò trung tâm chỉ huy trên không và cảnh giới tầm xa, F-35A đảm nhận nhiệm vụ tấn công thâm nhập nhờ khả năng tàng hình, còn máy bay KC-135 chịu trách nhiệm duy trì bán kính chiến đấu và thời gian hiện diện trên không gian rộng lớn của khu vực Bắc Cực.

Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới

Tập đoàn Chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) của Nga ngày 24/9 thông báo đã bàn giao thêm một lô máy bay tiêm kích thế hệ năm Su-57 cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga. Các tiêm kích này được sản xuất theo cấu hình kỹ thuật mới, ứng dụng các dữ liệu và kinh nghiệm rút ra từ quá trình tham chiến thực tế.

Tiêm kích Su-57 thuộc lô mới được bàn giao cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga. Ảnh: UAC

Đại diện phi công thử nghiệm Nga cho biết cấu hình mới giúp mở rộng dải nhiệm vụ của Su-57, đồng thời hệ thống vũ khí cải tiến cho phép tích hợp các loại đạn hàng không mới. Nhà sản xuất UAC khẳng định những chiếc Su-57 xuất xưởng thời điểm này có nhiều điểm khác biệt so với giai đoạn đầu của chiến sự tại Ukraine, dù không công bố chi tiết về hệ thống radar, tác chiến điện tử, phần mềm điều khiển hay thay đổi khung thân.

Việc liên tục tinh chỉnh vũ khí trực tiếp ngay trên dây chuyền sản xuất loạt cho phép Nga đẩy nhanh tiến độ áp dụng kinh nghiệm tác chiến. Tuy nhiên, việc duy trì một phi đội Su-57 gồm nhiều cấu hình kỹ thuật khác nhau cũng tạo ra bài toán phức tạp về công tác bảo dưỡng, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, huấn luyện phi công và tính đồng bộ của hệ thống phần mềm.

Pháp triển khai năng lực phòng không bảo vệ cảng Yanbu

Ở một diễn biến quân sự khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ triển khai lực lượng quân sự gồm binh sĩ, hệ thống radar cảnh giới và các tổ hợp phòng không tới khu vực cảng Yanbu của Ả Rập Saudi ven bờ Biển Đỏ. Động thái này nhằm mục đích thiết lập lưới bảo vệ cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của quốc gia vùng Vịnh.

Tên lửa Aster 30 B1NT được phóng từ hệ thống phòng không SAMP/T NG do tập đoàn châu Âu Eurosam (liên doanh giữa Pháp và Italy) phát triển. Ảnh: Eurosam

Yanbu là đầu mối xuất khẩu dầu thô chủ lực trên Biển Đỏ và là điểm cuối của đường ống dẫn dầu Đông-Tây (Petroline) dài 1.200 km có công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày. Tuyến hạ tầng này giữ vai trò chiến lược sống còn trong bối cảnh các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gặp nhiều áp lực an ninh. Trước nguy cơ bị tấn công bởi máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, sự hiện diện của lực lượng phòng không đồng minh được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực tác chiến cho hệ thống phòng thủ của nước chủ nhà.