Vì sao cháu gái ông Trump gây chú ý tại sự kiện đón ông Tập?

Arabella Kushner, 15 tuổi, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump (con gái của Ivanka Trump và Jared Kushner), xuất hiện ở vị trí nổi bật khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhà Trắng hôm 24/9 để tham dự các sự kiện chính thức.

Arabella Kushner (ngoài cùng bên phải) xuất hiện nổi bật trong các sự kiện đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Daily Mail, Arabella nói tiếng Quan Thoại lưu loát. Gần một thập niên trước, trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017, ông Trump từng cho ông Tập xem đoạn video ghi lại hình ảnh Arabella khi còn nhỏ. Cô bé khi đó mặc một chiếc váy lụa mang phong cách truyền thống Trung Quốc, hát và đọc thơ cổ Trung Quốc bằng tiếng Quan Thoại.

Đoạn video khi đó gây sốt tại Trung Quốc và ông Tập nói Arabella xứng đáng nhận điểm “A+” cho màn trình diễn.

Không rõ Arabella lần này có trực tiếp trò chuyện với ông Tập Cận Bình hoặc đệ nhất phu nhân Trung Quốc hay không, nhưng cô bé được nhìn thấy đứng cạnh mẹ Ivanka Trump, Phó Tổng thống JD Vance và phu nhân Usha khi đoàn đại biểu Trung Quốc tới Nhà Trắng.

Sau đó, Arabella ngồi ở hàng ghế đầu cùng nhiều nhân vật quyền lực trong chính trường Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khi ông Trump và ông Tập lần lượt phát biểu.

Hình ảnh trong đoạn video Arabella mặc một chiếc váy lụa mang phong cách truyền thống Trung Quốc, hát và đọc thơ cổ Trung Quốc bằng tiếng Quan Thoại.

Tổng thống Trump bắt đầu cho cháu gái học tiếng Quan Thoại khi cô bé mới 18 tháng tuổi. Arabella và hai em trai Joseph và Theodore học tiếng Trung với bảo mẫu người Trung Quốc của gia đình và tại trường học.

Ivanka, khi đó là cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, bắt đầu đăng trên mạng xã hội những đoạn video con gái hát bằng tiếng Trung khi Arabella mới 5 tuổi. Những video này nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng, trong đó một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc trìu mến gọi cô bé là “sứ giả tình hữu nghị”.

Đầu năm 2017, Arabella từng hát trước ông Tập khi ông đến thăm ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida.

Sau đó, khi ông Trump tới Bắc Kinh dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào cuối năm đó, ông mang theo một chiếc máy tính bảng và tự hào cho ông Tập xem đoạn video Arabella trìu mến gọi ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên là “ông nội Tập” và “bà nội Bành”. Đoạn video của Arabella sau đó được phát trên những màn hình lớn trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước năm 2017.

Trước đó trong ngày 24/9, ông Trump ca ngợi “tình bạn thực sự tuyệt vời” mà ông xây dựng với ông Tập. Ông Trump kêu gọi Trung Quốc hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ nhằm tránh căng thẳng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cạnh tranh.

“Từ thời điểm tôi đắc cử lần đầu vào năm 2016, Chủ tịch Tập và tôi đã xây dựng một tình bạn, thực sự là tình bạn tuyệt vời, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích thiết yếu của người dân hai nước”, ông Trump nói.

Về phần mình, ông Tập đưa ra những nhận xét trực tiếp hơn trước công chúng, cho rằng lợi ích của Trung Quốc và Mỹ “đan xen sâu sắc” và “sự cạnh tranh nên lành mạnh và cần được duy trì trong giới hạn”. “Đó nên là một cuộc đua để cùng nhau bắt kịp nhau, chứ không phải một cuộc vật lộn trong đó một bên thắng còn bên kia thua”, ông Tập nói.