Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tới Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cam kết về những cuộc gặp tiếp theo khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp, nhưng không có đột phá lớn nào về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài cam kết về các cuộc gặp tiếp theo, hầu như không có gì được công bố.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11 và lưu ý rằng hai người có thể gặp lại nhau một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại câu lạc bộ golf Trump National Doral Miami ở Florida. Tổng thống Trump sau đó xác nhận hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp riêng trong 90 phút hôm 24/9. Theo nội dung thông báo chính thức của Chính phủ Trung Quốc về cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các vấn đề như Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Nhà Trắng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc hội đàm kín, nhưng Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Cục Lưu trữ Quốc gia hôm 25/9 rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về cuộc chiến Iran trong cuộc gặp.

Trong điểm dừng cuối cùng của chuyến thăm cấp nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân cùng vợ chồng Tổng thống Trump đã có chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia vào chiều 25/9. Khi được hỏi về cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ nói “mọi thứ” đã được hoàn tất trong cuộc gặp, mặc dù ông không giải thích thêm. Ông Trump nói “nước Mỹ rất vui mừng” về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, gọi chuyến thăm là “rất, rất hiệu quả.”

Trước đó, trong buổi tiệc trà tại Nhà Trắng ngày 25/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn vợ chồng Tổng thống Trump về chuyến thăm. Thông qua phiên dịch viên, Chủ tịch Trung Quốc nói mọi việc trong chuyến thăm đều được “thực hiện ở mức độ hoàn hảo cao nhất”, với “sự cân nhắc trong từng chi tiết nhỏ.” Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói qua phiên dịch viên rằng ông và Tổng thống Trump “giống như hai người đang định hướng con tàu lớn của quan hệ Trung - Mỹ.” Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đang bổ sung “nội dung mới” cho mối quan hệ chiến lược đó.