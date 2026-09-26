'Điểm nóng' Trung Đông ngày 26/9: Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

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1. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh, đồng thời nói rằng giờ đây Washington sẽ là bên quyết định liệu cuộc chiến có tiếp tục hay không.

2. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố sẽ không còn chấp nhận các chuyến bay của các hãng hàng không Iran nữa, khi nước này tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm gia tăng áp lực kinh tế trong cuộc chiến ở Trung Đông. Một số quốc gia khác đã đình chỉ các chuyến bay đến Iran, mặc dù các tuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vẫn được mở.

3. Ả Rập Xê-út đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi sau khi đưa ra cảnh báo đối với một số khu vực, bao gồm cả Mecca, trong khi Pháp tuyên bố sẽ gửi "phương tiện quân sự" để giúp bảo vệ cảng dầu Yanbu quan trọng của Ả Rập Xê-út.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi kể từ tháng 7, khi các cuộc xung đột tái diễn đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm và cuốn Yemen vào cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

4. Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch đánh giá hai diễn biến trái chiều: khả năng đạt được bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran và những lo ngại mới về an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê-út. Trong phiên giao dịch, dầu thô WTI giảm 1,91 điểm, tương đương 2,02%, xuống còn 92,70 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,30 điểm, tương đương 1,22%, xuống còn 105,3 USD/thùng.

5. Iran đã đề nghị mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của mình trong vòng bảy ngày nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó có cả Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã trình bày chi tiết đề xuất này trong một cuộc gặp riêng bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.