Xung đột Mỹ-Iran: Tổng thư ký LHQ khẳng định ủng hộ một nỗ lực, Tehran gửi đề xuất mới tới Washington

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (phải) gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại LHQ ngày 25/9. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong cuộc gặp bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ, ông Guterres tái khẳng định cam kết của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh trong việc “hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao”.

“Tổng thư ký nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải giải quyết xung đột ở Trung Đông thông qua đối thoại và đàm phán, với sự tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm các quyền và tự do hàng hải quốc tế trong và xung quanh eo biển Hormuz”, tuyên bố của LHQ cho biết.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố đã đưa ra đề xuất 7 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Tehran đã chuyển đề xuất tới Washington thông qua Qatar. Theo kế hoạch này, Mỹ sẽ thực hiện các bước cần thiết trong 4-5 ngày đầu, eo biển Hormuz có thể được mở lại vào ngày thứ 6, trước khi hai bên bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng vào ngày thứ 7.

Ngoại trưởng Iran cho biết, các biện pháp Tehran yêu cầu Washington thực hiện đã được nêu trong bản ghi nhớ (MoU) mà hai nước ký tại Islamabad, Pakistan hồi tháng 6.

Theo các nguồn tin truyền thông được AFP dẫn lại, đề xuất của Iran bao gồm yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông, trong đó có Lebanon và Yemen. Iran cũng được cho là yêu cầu Mỹ giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Tehran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ.

Ông Araghchi khẳng định, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao, nhưng muốn có những bảo đảm đáng tin cậy rằng Mỹ sẽ không tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước khi nối lại đàm phán.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế. Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải qua khu vực này, làm gia tăng sức ép đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển.