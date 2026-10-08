Nhà sáng tạo Việt dùng AI để hỗ trợ cộng đồng

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Gắn công nghệ với nhu cầu thực tế

Diễn đàn do Google tổ chức thu hút gần 500 người tham dự trực tiếp, gồm đại diện chính quyền địa phương, nhà nghiên cứu, lập trình viên, sinh viên và nhà sáng tạo nội dung. Tại đây, các dự án do người Việt phát triển được trình diễn, cùng những trao đổi về đào tạo nhân lực và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Khai mạc sự kiện, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó chính là tầm nhìn hiện thực hóa chiến lược AI quốc gia đến năm 2030. Tuy nhiên, một chiến lược quốc gia cần được thực thi bằng những hành động cụ thể. Điều này đòi hỏi cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc nói về công nghệ, mà phải thực sự bắt tay vào kiến tạo cùng AI”.

Theo ông Marc Woo, công nghệ phải tạo ra cơ hội kinh tế thực tiễn, giúp thông tin trở nên hữu ích và dễ tiếp cận. Ông dẫn báo cáo cơ hội AI mới nhất cho biết, các sản phẩm và nền tảng Google đã hỗ trợ 140 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động kinh tế tại Việt Nam trong năm 2025. Các công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, số hóa vận hành và đưa sản phẩm tiếp cận người dùng toàn cầu.

Cùng với ứng dụng trong doanh nghiệp, Google chú trọng đào tạo kỹ năng AI cho người Việt. Theo đại diện doanh nghiệp, những sáng kiến triển khai trong nước nhiều năm qua đã giúp hàng trăm nghìn người, từ học sinh, sinh viên, người mới bắt đầu đến nhà đổi mới và lập trình viên, tiếp cận kỹ năng AI thiết yếu. Chương trình “Cùng vươn mình với Google AI” được xây dựng trên sự hợp tác với các tổ chức và cộng đồng trong nước để mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ.

Xuyên suốt chương trình, AI Riser Việt Nam 2026 thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc hợp tác phát triển năng lực số, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nhấn mạnh: “Việc trao quyền cho lực lượng lao động và thế hệ trẻ làm chủ các công cụ số có ý nghĩa sống còn đối với sự bứt phá kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những sáng kiến như AI Riser Việt Nam là minh chứng cho tiềm năng sáng tạo mạnh mẽ của các nhà kiến tạo trong nước”.

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, khi những đơn vị tiên phong về công nghệ toàn cầu bắt tay hợp tác cùng các tổ chức và nhân tài bản địa, mọi người đều chứng kiến sự chuyển hóa nhanh chóng của AI, từ những khái niệm trừu tượng thành các ứng dụng cụ thể, phục vụ thiết thực cho lớp học, doanh nghiệp nhỏ và người dân trên khắp cả nước.

Biến ý tưởng thành ứng dụng với sự hỗ trợ của AI

Trong phiên trình diễn của AI Riser Việt Nam 2026, các tác giả giới thiệu những sản phẩm được xây dựng với sự hỗ trợ của AI. Chương trình do Cộng đồng Lập trình viên Google phối hợp với Google Việt Nam tổ chức, được phát động vào tháng 8 vừa qua dưới hình thức thử thách đổi mới sáng tạo trên toàn quốc.

Người tham gia sử dụng phương pháp Vibe Coding, mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI hỗ trợ nghiên cứu, phân tích và xây dựng ứng dụng. Cách làm này giúp người dùng tạo bản mẫu mà không nhất thiết phải viết toàn bộ mã từ đầu, mở rộng cơ hội thử nghiệm cho lập trình viên, sinh viên, doanh nhân, người khởi nghiệp và nhà sáng tạo.

Ông Manikantan Krishnamurthy đánh giá năng lực của cộng đồng lập trình viên trong nước.

Thông qua các mô hình Gemini và Google AI Studio, người tham gia phát triển giải pháp trong 10 lĩnh vực ưu tiên của quốc gia, trong đó có an toàn số, nâng cao năng lực kinh tế và giáo dục.

Theo ban tổ chức, chuỗi 10 sự kiện kết nối, thực hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến. Hơn 6.000 nhà phát triển, sinh viên và doanh nhân tiếp cận phương pháp Vibe Coding, tạo ra 750 dự án. Chương trình có sự đồng hành của 32 giám khảo chuyên môn và 12 tổ chức đối tác để lựa chọn các dự án vào vòng chung kết.

Đánh giá về năng lực của cộng đồng lập trình viên trong nước, ông Manikantan Krishnamurthy, Giám đốc Hệ sinh thái lập trình viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Google, khẳng định Việt Nam là một "cường quốc của sự đổi mới sáng tạo". Điều này từng được minh chứng rõ nét trong kỷ nguyên di động và trò chơi, khi các nhà phát triển độc lập của Việt Nam với những ý tưởng đột phá đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng ứng dụng toàn cầu. Trong thập kỷ qua, Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, từ một trung tâm gia công vươn lên thành một trong những điểm đến về kỹ nghệ phần mềm năng động hàng đầu thế giới.

Dưới góc nhìn của đại diện Google APAC, trí tuệ nhân tạo chính là "cơ hội tiên phong" cho tất cả các tài năng công nghệ tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Quan sát các dự án và tinh thần của người tham dự, ông Manikantan Krishnamurthy đánh giá cao năng lượng, nguồn cảm hứng và hoài bão của cộng đồng.

Tác giả Nguyễn Quang Phú trình bày dự án "Sách của em".

Ông Manikantan Krishnamurthy cũng nhấn mạnh, việc đưa một ý tưởng từ trang giấy trắng trở thành một ứng dụng hoạt động thực tế thông qua AI Riser đòi hỏi sự can đảm, thời gian và rất nhiều bí quyết. Hàng ngàn lập trình viên và nhà sáng tạo tham gia chương trình không chỉ đơn thuần đang phát triển phần mềm mà đang đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt một phong trào công nghệ vĩ mô, góp phần trực tiếp thúc đẩy quốc gia tiến bước.

Chia sẻ sự tự hào về các bài dự thi, Tổng Giám đốc Google Việt Nam Marc Woo nhấn mạnh, đây không chỉ là những bài tập kỹ thuật đơn thuần mà là những giải pháp mang tính cá nhân và nhân văn sâu sắc, được xây dựng để giải quyết các vấn đề đời thực. Ông dẫn chứng trường hợp của tác giả Nguyễn Quang Phú với dự án "Sách của em", giúp hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa chuyển đổi ảnh chụp sách giáo khoa thành các bảng tính có thể in ấn bám sát chương trình giảng dạy chỉ trong 90 giây. Hay dự án "SightBridge AI" của tác giả Phạm Văn Mạnh, nhằm hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập.

“Từ một nhà phát triển phần mềm giúp đỡ giáo viên vùng nông thôn, cho đến một kỹ sư mang lại ánh sáng cho người khiếm thị, những nhà kiến tạo này đã chứng minh một chân lý cơ bản: Việc tạo ra phần mềm ngày nay không còn là đặc quyền của một số ít người. Bất kỳ ai nếu có đủ quyết tâm đều có thể dựa vào các câu lệnh và xây dựng nên những giải pháp phi thường”, ông Marc Woo khẳng định.

Trong khuôn khổ Demo Day, 10 dự án được hội đồng giám khảo lựa chọn giới thiệu. Trong đó, ba dự án được vinh danh theo bình chọn của khán giả, gồm "Đúng nơi" của Bành Thị Ngọc Trúc, "Project InnoVerse" của Nguyễn Minh Hoàng và "SightBridge AI" của Phạm Văn Mạnh.

Top 3 dự án được yêu thích theo bình chọn của khán giả.

Chia sẻ về dự án "Đúng nơi", bác sĩ Bành Thị Ngọc Trúc cho biết nhóm mong muốn giúp các gia đình hiểu rõ hơn và thuận tiện hơn khi tiếp cận bảo hiểm y tế. Giải pháp sử dụng AI để hỗ trợ dự toán chi phí khám, chữa bệnh và hướng người dân đến cơ sở khám phù hợp với tình trạng bệnh.

Theo bác sĩ Trúc, việc có thông tin về nơi khám và chi phí giúp người bệnh tập trung hơn vào chăm sóc sức khỏe, hồi phục với tâm thế thoải mái. Đây là nhu cầu mà nhóm lựa chọn giải quyết khi phát triển dự án, đưa công nghệ vào hỗ trợ quá trình tiếp cận dịch vụ y tế.

TP Hồ Chí Minh kết nối nhân tài, đưa AI vào ứng dụng thực tế

Sáng 8/10, tại TP Hồ Chí Minh, các nhóm nghiên cứu trẻ đã giới thiệu giải pháp AI trong y tế, ngôn ngữ và phát hiện giả mạo. Từ kết quả này, Saigon AI Hub khởi động khóa 2, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, yêu cầu đồng hành về dữ liệu, nguồn lực và môi trường thử nghiệm.

Top 10 dự án trình bày tại AI Riser 2026:

Sách của em (Nguyễn Quang Phú): Được phát triển dành cho giáo viên tiểu học tại các trường còn nhiều khó khăn, thiếu kết nối internet hoặc máy chiếu, ứng dụng giúp chuyển đổi ảnh chụp giáo án viết tay, sổ ghi chép và các trang sách giáo khoa thành phiếu bài tập đen trắng khổ A4 chuẩn khung chương trình và kịch bản minh họa sẵn sàng in ấn chỉ trong chưa đầy 90 giây.

HiLuat (Trần An Khang): Đóng vai trò như một trợ lý pháp lý tin cậy cho các hàng quán F&B nhỏ lẻ, nền tảng giúp chuyển hóa các tình huống vận hành thường ngày thành những nghĩa vụ pháp lý rõ ràng. Ứng dụng trích dẫn nguyên văn chuẩn xác từ cơ sở dữ liệu pháp luật chính thức của Việt Nam, giúp chủ quán nắm bắt quy định nhanh chóng, minh bạch mà không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn.

SightBridge AI (Phạm Văn Mạnh): Hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập, SightBridge AI kết hợp thị giác máy tính trên thiết bị để cảnh báo chướng ngại vật theo thời gian thực thông qua cơ chế rung kín đáo. Ứng dụng tích hợp mô hình đa phương thức Gemini nhằm mang đến một trợ lý giọng nói tiếng Việt thông minh, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin xung quanh như số xe buýt, biển báo giao thông hay mệnh giá tiền mặt.

ScamLens (Trần Bình Minh): Được phát triển nhằm bảo vệ người dùng internet trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến tinh vi, ScamLens phân tích tin nhắn văn bản, ảnh chụp màn hình và các chuỗi hội thoại đáng ngờ để nhận diện các thủ thuật thao túng như mạo danh và tạo cảm giác cấp bách giả tạo, từ đó mô phỏng lộ trình lừa đảo và đề xuất các bước xác minh an toàn mang tính thực thi.

Project InnoVerse (Nguyễn Minh Hoàng): Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp, Project InnoVerse tự động hóa quy trình đánh giá hồ sơ gọi vốn và chuẩn bị cho nhà sáng lập bằng cách phân tích chuyên sâu các bộ tài liệu đầu tư phức tạp, chạy mô hình định lượng rủi ro tài chính, đồng thời kết nối nhà khởi nghiệp với trợ lý AI đàm thoại bằng giọng nói để mô phỏng buổi làm việc thực tế với các quỹ đầu tư mạo hiểm.

MediGuide AI (Lê Minh Giàu): Nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn đơn thuốc và giúp người bệnh uống thuốc đúng phác đồ, MediGuide AI cho phép số hóa nhanh chóng đơn thuốc và bao bì thuốc qua ảnh chụp hoặc camera. Ứng dụng giúp đơn giản hóa các thuật ngữ y khoa phức tạp sang tiếng Việt dễ hiểu, tự động kiểm tra tương tác thuốc dựa trên Danh mục tương tác chống chỉ định của Bộ Y tế (Quyết định 5948/QĐ-BYT), đồng thời thiết lập và đồng bộ lịch nhắc uống thuốc trực tiếp vào ứng dụng lịch của người dùng.

Avifauna of Vietnam (Lê Dy Văn): Nền tảng giáo dục đa dạng sinh học và bảo tàng số tương tác, Avifauna of Vietnam kết hợp hệ thống thông tin địa lý sinh thái (GIS) với nhận diện thực địa, cho phép những người yêu thiên nhiên nhận dạng các loài chim từ ảnh chụp thực tế theo thời gian thực, đồng thời tra cứu dữ liệu bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN và tiếng hót của từng loài.

中文 Lab (Phan Thanh Nhàn): Gia sư ngôn ngữ cá nhân hóa được thiết kế riêng cho người Việt học tiếng Trung, 中文 Lab mang đến môi trường học tập toàn diện trực tiếp trên trình duyệt, cung cấp tính năng chấm điểm phát âm chi tiết đến từng âm tiết, phản hồi nhại giọng tương tác và tự động chấm chữa bài luận bám sát theo chuẩn khung chương trình HSK mới.

Lax's CNC (Lã Huy Gia Huy): Hướng đến các xưởng mộc và cơ sở dạy nghề, Lax's CNC đóng vai trò như một công cụ "kiểm tra chính tả" trực quan cho máy CNC. Ứng dụng đưa quá trình mô phỏng gia công 3D lên trình duyệt web, kết hợp trợ lý AI Gemini để đọc hiểu G-code phức tạp và phát hiện rủi ro va chạm hoặc hỏng vật liệu. Thay vì chỉ cảnh báo, hệ thống AI sẽ giải thích cặn kẽ lỗi sai, đề xuất mã sửa an toàn và tự động mô phỏng lại phương án khắc phục, giúp kỹ thuật viên nghiệm thu tuyệt đối trước khi khởi động máy thật.

Đúng nơi (Bành Thị Ngọc Trúc): Được phát triển bởi một bác sĩ đang trực tiếp làm nghề, ứng dụng ra đời nhằm 'gỡ rối' các thủ tục hành chính khi người dân đi khám chữa bệnh. Tiện ích giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng tra cứu quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), mức đồng chi trả cũng như quy định chuyển tuyến, từ đó chủ động dự tính các chi phí cần thanh toán trước khi đến viện.