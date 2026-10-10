Singapore giải bài toán ghép đôi bằng thuật toán Gale-Shapley

Thay vì lướt qua hàng loạt hồ sơ trên ứng dụng hẹn hò, công chức độc thân tại Singapore có thể chỉ nhận được một lời giới thiệu mỗi lần. Đây là cách FirstDate, chương trình thử nghiệm do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) phát triển, tìm cách giúp người tham gia lựa chọn đối tượng hẹn hò.

Theo giới thiệu trên website chương trình, FirstDate dành cho công chức độc thân 21-35 tuổi. Người tham gia nhận thông tin về một đối tượng tiềm năng cùng điểm tương thích, phần mô tả và lời nhắn cá nhân. Sau khi được ghép đôi, 2 người có 72 giờ để quyết định có muốn kết nối hay không.

“Swipe fatigue ends here” (tạm dịch: Chấm dứt mệt mỏi vì vuốt hồ sơ hẹn hò) là thông điệp của chương trình. Thay vì đưa ra nhiều lựa chọn, FirstDate giới hạn số đối tượng được giới thiệu, hướng đến trải nghiệm hẹn hò dễ dàng hơn.

Điểm đáng chú ý là hệ thống sử dụng thuật toán Gale-Shapley từng gắn với công trình góp phần giúp Lloyd Shapley và Alvin Roth được trao Nobel Kinh tế năm 2012, theo Fortune.

Giải bài toán ghép đôi

FirstDate được xây dựng dựa trên một vấn đề quen thuộc của các ứng dụng hẹn hò. Đó là càng có nhiều lựa chọn, người dùng càng khó đưa ra quyết định thay vì dễ tìm đối tượng phù hợp hơn.

Norman Li, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quản lý Singapore, người nghiên cứu về xu hướng chọn bạn đời, cho rằng nhiều lựa chọn có thể khiến con người cảm thấy quá tải, từ đó khó tìm người phù hợp hoặc đưa ra quyết định gắn bó.

Singapore xây dựng chương trình giúp công chức độc thân kết đôi. Ảnh minh họa: Singapore Brides.

“Việc giới hạn tập hợp lựa chọn đưa môi trường hẹn hò trở lại trạng thái dễ quản lý hơn đối với bộ não con người”, ông Li nói với Fortune.

Đây cũng là cơ sở để FirstDate áp dụng thuật toán Gale-Shapley. Phương pháp này được phát triển nhằm tìm ra những cặp ghép ổn định dựa trên sở thích của các bên.

Với FirstDate, người tham gia trước tiên hoàn thành bảng câu hỏi về những chủ đề thường xuất hiện trong buổi hẹn đầu tiên, gồm sở thích, thói quen, ưu tiên và giá trị cá nhân. Hệ thống sử dụng thông tin này để tìm đối tượng tương thích.

Khi có kết quả, cả 2 người nhận tin nhắn thông báo. Từ thời điểm đó, họ chỉ nhìn thấy hồ sơ của người được ghép với mình. Thông tin liên hệ chỉ được chia sẻ khi cả 2 đều đồng ý kết nối. Sau quá trình ghép đôi, người tham gia tiếp tục nhận khảo sát để phản hồi về trải nghiệm, bao gồm việc 2 bên có trao đổi thông tin liên hệ và gặp nhau trực tiếp hay không.

Ý tưởng được các nhân viên GovTech phát triển trong cuộc thi hackathon thường niên của cơ quan. Đến tháng 4, GovTech khảo sát người độc thân về phiên bản ban đầu của chương trình. Theo The Straits Times, một phương án từng được đưa ra là hỗ trợ chi phí bữa ăn cho buổi hẹn đầu tiên.

GovTech nói với Fortune rằng FirstDate hiện chỉ là chương trình thử nghiệm giới hạn. Thời hạn đăng ký kết thúc ngày 5/10.

Theo ông Li, một lợi thế tiềm năng của dịch vụ hẹn hò do chính phủ vận hành là khả năng xác minh danh tính.

“Chính phủ mang lại mức độ bảo mật cao hơn, bao gồm xác minh danh tính, giúp bảo đảm người dùng có độ tin cậy cao và thực sự độc thân”, ông nhận định.

Elizabeth, nhân viên 29 tuổi ở Singapore, quan tâm việc tham gia FirstDate. Trả lời BBC, cô cho rằng nguy cơ bị lừa đảo khi sử dụng dịch vụ này “thấp hơn nhiều”.

Dù vậy, việc giới hạn số lượng lựa chọn và người tham gia cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng thu hút người dùng.

Ông Li cho rằng một số người có thể lo ngại khi chính phủ tham gia vào đời sống tình cảm riêng tư của họ.

Singapore tìm cách ứng phó tỷ lệ sinh thấp

FirstDate xuất hiện trong bối cảnh Singapore đối mặt tình trạng người dân kết hôn muộn và tỷ lệ sinh giảm. Theo Cơ quan Thống kê Singapore, tổng tỷ suất sinh của nhóm dân cư thường trú tại quốc đảo giảm từ 0,97 con/phụ nữ năm 2024 xuống 0,87 vào năm 2025.

Trong khi đó, tuổi kết hôn lần đầu trung vị cũng tăng. Năm 2025, con số này đạt 31,1 tuổi đối với nam và 29,6 tuổi đối với nữ, so với lần lượt 30,3 và 28,2 tuổi ở một thập kỷ trước.

Giữa nhịp sống hối hả, người trẻ Singapore ngày càng ngại gắn kết. Ảnh: Richard L/Pexels.

Website FirstDate mô tả mục tiêu của chương trình là hỗ trợ người độc thân trong hành trình hẹn hò, không trực tiếp xác định việc nâng tỷ lệ sinh là mục tiêu.

Đây không phải lần đầu chính phủ Singapore tham gia vào hoạt động kết nối người độc thân. Tháng 1/1984, nước này thành lập Social Development Unit, đơn vị có nhiệm vụ ghép đôi những người tốt nghiệp đại học làm việc trong khu vực công.

Theo tư liệu của Thư viện Quốc gia Singapore, sáng kiến khi đó phản ánh mối quan ngại của chính phủ về việc số trẻ em sinh ra trong các gia đình có mẹ được giáo dục tốt giảm xuống. Thực tế khi đó có thể thu hẹp nguồn nhân lực tài năng của đất nước trong tương lai.

Singapore cũng không phải quốc gia duy nhất thử nghiệm dịch vụ hẹn hò do chính quyền hỗ trợ. Chính quyền Tokyo (Nhật Bản) ra mắt ứng dụng hẹn hò riêng năm 2024. Theo Global Dating Insights, đến tháng 6/2026, dịch vụ này góp phần giúp 265 cặp đôi kết hôn.

Ông Li đánh giá nền tảng ghép đôi mới có thể giúp người dùng tìm kiếm bạn đời hiệu quả hơn, mở ra cơ hội mới, đặc biệt với những người nghiêm túc trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc tìm được đối tượng phù hợp không đồng nghĩa mọi trở ngại trong tình yêu, hôn nhân và việc sinh con đều được giải quyết. Áp lực tài chính, sự bất ổn trong công việc, kinh tế, căng thẳng kéo dài, tình trạng cô lập xã hội và thiếu sự hỗ trợ từ gia đình đều có thể khiến các mối quan hệ trở nên phức tạp hơn.

Ngay trên website, FirstDate cũng thừa nhận giới hạn của cách ghép đôi qua một câu nói: “Dĩ nhiên, sự tương thích trên không bảo đảm mức độ hấp dẫn thực tế giữa 2 người hay một mối quan hệ chắc chắn hình thành. Các bước tiếp theo phụ thuộc vào chính bạn”.