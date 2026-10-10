Đà Nẵng góp ý đề án truyền thông khoa học công nghệ

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng khẳng định vai trò là những động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, yêu cầu đối với công tác truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng ngày càng cao.

Hội thảo góp ý xây dựng đề án “Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030”.

Đối với Đà Nẵng, thời gian qua, công tác truyền thông trong các lĩnh vực này đã được quan tâm triển khai. Các chủ trương, chính sách được tuyên truyền kịp thời; nhiều chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài được xây dựng; các sự kiện về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được truyền thông rộng rãi. Việc khai thác các nền tảng số và mạng xã hội cũng từng bước được tăng cường.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, công tác truyền thông vẫn còn những hạn chế. Hoạt động truyền thông giữa các lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ; nội dung còn phân tán, chưa hình thành được hệ thống thông điệp thống nhất; việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu còn hạn chế. Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; truyền thông hướng đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế cần tiếp tục được tăng cường.

Từ thực tiễn đó, việc xây dựng đề án “Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030” là yêu cầu cần thiết. Đề án sẽ là cơ sở để thành phố xác định định hướng truyền thông dài hạn, thống nhất thông điệp, phương thức và cơ chế phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; đồng thời tổ chức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa nền tảng, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung trao đổi thẳng thắn, thực chất nhằm tiếp tục hoàn thiện đề án, chú trọng những nội dung có tính khả thi; xác định rõ trách nhiệm của các bên; lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó phát huy hiệu quả công tác truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo các chuyên gia, truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà cần góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thúc đẩy thay đổi hành vi; lan tỏa các kết quả nghiên cứu, công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, hoạt động truyền thông cũng giúp kết nối nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong Quyết định 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030”, xác định rõ vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, là cơ quan chủ trì thực hiện đề án của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại hội thảo để tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng thiết thực, khả thi, có trọng tâm và phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.