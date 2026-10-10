Hàng triệu dữ liệu khách hàng có nguy cơ lộ lọt trong loạt vụ tấn công mạng tại Nhật Bản

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Ngày 7-10, IDC Frontier, công ty con của tập đoàn SoftBank chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương, phát hiện mã độc tống tiền xâm nhập hệ thống tại khu vực East Japan Region 1.

Công ty đã lập tức ngắt kết nối mạng để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Vụ việc ảnh hưởng tới 4 vùng dịch vụ với tổng cộng 495 khách hàng là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

IDC Frontier cảnh báo khả năng khôi phục dữ liệu từ các hệ thống bị mã hóa là rất thấp, đồng thời liên tục cập nhật tình hình từ ngày 7 đến 9-10.

Một số dịch vụ sử dụng hạ tầng của công ty cũng bị tác động. Trong đó, trang đặt vé tàu trực tuyến Ekinet của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) có tới 1,67 triệu địa chỉ email có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Dịch vụ thành viên “Otona no Kyujitsu Club” có khoảng 390.000 hồ sơ khách hàng, bao gồm một phần thông tin thẻ tín dụng, có thể đã bị truy cập trái phép.

Trong khi đó, Book-Off Group Holdings cho biết hệ thống quản lý thành viên của công ty con đã bị tấn công, làm phát sinh nguy cơ lộ lọt tới 6,43 triệu hồ sơ khách hàng.

Dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại.

Cùng thời điểm, chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson và doanh nghiệp vận hành karaoke Daiichi Kosho cũng công bố các vụ vi phạm dữ liệu, cho thấy các cuộc tấn công mạng đang gia tăng nhằm vào các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ tại Nhật Bản.

Các cuộc điều tra hiện vẫn tiếp tục và doanh nghiệp đang tiến hành thông báo tới khách hàng liên quan.

Cho đến nay, chưa có nhóm tin tặc nào nhận trách nhiệm hoặc bị cơ quan chức năng Nhật Bản xác định là thủ phạm của các vụ tấn công.

Theo Kyodonews