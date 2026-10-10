Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.
Tại các trận địa pháo hoa trên địa bàn Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng kỹ thuật đã tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng vào tối 10/10, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Ghi nhận tại trận địa pháo hoa số 1, khu vực trước tòa nhà VNPT bên hồ Hoàn Kiếm, hàng loạt giàn phóng pháo hoa được bố trí theo phương án kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Nhà máy Z121 thực hiện các công đoạn lắp đặt, đấu nối hệ thống điện và kiểm tra thiết bị. Khu vực trận địa được thiết lập hàng rào bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo kế hoạch, trận địa hồ Hoàn Kiếm được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật. Các thiết bị được sắp xếp, cố định và kiểm tra cẩn trọng trước thời điểm khai hỏa.
Trong khi đó, công tác chuẩn bị tại hồ Tây cũng được triển khai khẩn trương với 900 giàn hỏa thuật, góp phần tạo hiệu ứng ánh sáng đa tầng trên không gian mặt nước. Tại hồ Văn Quán, các lực lượng chức năng hoàn thiện trận địa, sẵn sàng phối hợp cùng hai điểm bắn lớn phục vụ người dân và du khách.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và 1.250 giàn hỏa thuật tại hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây. Với gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại do Sun Group tài trợ cho cả ba trận địa, chương trình được kỳ vọng mang đến màn trình diễn đặc sắc, tạo dấu ấn trong ngày hội lớn của Thủ đô.
Theo kế hoạch, ba trận địa tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 10/10. Riêng màn trình diễn tại hồ Hoàn Kiếm kéo dài 15 phút, kết thúc lúc 21 giờ 15 phút.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ba-tran-dia-phao-hoa-san-sang-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-post1393009.html