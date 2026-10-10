Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tại các trận địa pháo hoa trên địa bàn Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng kỹ thuật đã tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng vào tối 10/10, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ghi nhận tại trận địa pháo hoa số 1, khu vực trước tòa nhà VNPT bên hồ Hoàn Kiếm, hàng loạt giàn phóng pháo hoa được bố trí theo phương án kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Nhà máy Z121 thực hiện các công đoạn lắp đặt, đấu nối hệ thống điện và kiểm tra thiết bị. Khu vực trận địa được thiết lập hàng rào bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị cho màn trình diễn tối 10/10.

Thực hiện lắp đặt pháo hoa vào hệ thống ống phóng tại trận địa hồ Hoàn Kiếm.

Từng quả pháo hoa được kiểm tra cẩn thận trước khi đưa vào ống phóng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Lực lượng quân đội đưa quả pháo hoa vào ống phóng theo phương án đã được triển khai.

Các thao tác đấu nối dây mồi lửa điện, một trong những công đoạn đòi hỏi sự chính xác tại trận địa pháo hoa.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra hệ thống giàn phóng, hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng trước giờ khai hỏa.

Lực lượng quân đội tổ chức canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt khu vực trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch, trận địa hồ Hoàn Kiếm được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật. Các thiết bị được sắp xếp, cố định và kiểm tra cẩn trọng trước thời điểm khai hỏa.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị tại hồ Tây cũng được triển khai khẩn trương với 900 giàn hỏa thuật, góp phần tạo hiệu ứng ánh sáng đa tầng trên không gian mặt nước. Tại hồ Văn Quán, các lực lượng chức năng hoàn thiện trận địa, sẵn sàng phối hợp cùng hai điểm bắn lớn phục vụ người dân và du khách.

Toàn cảnh công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa ven hồ Tây, nơi bố trí 900 giàn hỏa thuật phục vụ chương trình.

Cán bộ quân đội kiểm tra, đấu nối hệ thống dây điện tại các giàn phóng pháo hoa khu vực hồ Tây.

Công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại trận địa pháo hoa hồ Tây.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và 1.250 giàn hỏa thuật tại hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây. Với gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại do Sun Group tài trợ cho cả ba trận địa, chương trình được kỳ vọng mang đến màn trình diễn đặc sắc, tạo dấu ấn trong ngày hội lớn của Thủ đô.

Lực lượng dân quân kiểm tra hệ thống dây điện, chuẩn bị các giàn phóng pháo hoa tại hồ Văn Quán.

Các giàn pháo hoa được bố trí thành hàng, che phủ bảo vệ tại khu vực hồ Văn Quán, sẵn sàng cho màn trình diễn tối 10/10.

Theo kế hoạch, ba trận địa tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 10/10. Riêng màn trình diễn tại hồ Hoàn Kiếm kéo dài 15 phút, kết thúc lúc 21 giờ 15 phút.