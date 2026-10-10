Bác sĩ Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm can thiệp mạch máu tại Hội nghị Phẫu thuật mạch máu châu Á

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị gồm các chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện: Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Chợ Rẫy, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Lão khoa Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Đa khoa Đồng Nai.

TS.BS Võ Tuấn Anh, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Anh Minh

Ba thành viên của đoàn có báo cáo tại hội nghị gồm: PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Ước (Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam); TS.BS Lê Đức Tín (Bệnh viện Chợ Rẫy) và TS.BS Võ Tuấn Anh (Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai).

Trong đó, TS.BS Võ Tuấn Anh đã trình bày 2 báo cáo. Tại phiên Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc (Research Excellence Award), TS.BS Võ Tuấn Anh đã trình bày báo cáo “Can thiệp nội mạch động mạch chủ ngoài bệnh viện tuyến cuối: Kinh nghiệm 5 năm của một chương trình địa phương tại Việt Nam” (Endovascular Aortic Repair Beyond the Tertiary Centre). Báo cáo tổng kết chặng đường từ năm 2021 đến 2026, khi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bắt đầu triển khai kỹ thuật đặt stent graft điều trị bệnh động mạch chủ ngực và bụng.

Báo cáo thứ 2 là “Lấy huyết khối tĩnh mạch sâu ngoài bệnh viện tuyến cuối” (Deep Venous Thrombectomy Beyond the Tertiary Centre). Nghiên cứu đánh giá kết quả sớm của kỹ thuật lấy huyết khối cơ học kết hợp đặt stent tĩnh mạch chậu ở người bệnh huyết khối tĩnh mạch chậu - đùi do hội chứng May-Thurner.

Cả 2 báo cáo cùng hướng đến một câu hỏi: Những kỹ thuật can thiệp mạch máu chuyên sâu có thể thực hiện an toàn bên ngoài các bệnh viện tuyến cuối hay không? Bởi trước đây, người bệnh mắc những bệnh lý này thường phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương; còn nay, nhiều trường hợp đã được điều trị thành công ngay tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đoàn chuyên gia, bác sĩ Việt Nam tham dự Hội nghị Phẫu thuật mạch máu châu Á lần thứ 27 năm 2026. Ảnh: Anh Minh

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, khoảng 500 báo cáo khoa học đã được các chuyên gia trình bày. Song song đó, có các phiên thảo luận ca bệnh, phiên video phẫu thuật và nhiều phiên tranh giải dành cho nghiên cứu viên trẻ. Các nội dung xoay quanh phẫu thuật mạch máu và can thiệp nội mạch, áp dụng cho các bệnh lý có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh như: phình/bóc tách động mạch chủ, hẹp tắc động mạch chi, bệnh mạch máu ngoại biên…

Theo các chuyên gia tại hội nghị, thực hành lâm sàng hiện nay hướng tới kết hợp phẫu thuật mở với can thiệp nội mạch, chọn phương pháp riêng cho từng người bệnh và phối hợp nhiều chuyên khoa. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp giảm tổn thương mô, người bệnh hồi phục nhanh hơn ở những trường hợp phù hợp. Dù vậy, quyết định điều trị vẫn phải dựa trên tình trạng bệnh, đặc điểm giải phẫu mạch máu, nguy cơ phẫu thuật và năng lực chuyên môn của từng cơ sở.

Qua các phiên thảo luận ca bệnh và kết quả nghiên cứu, chuyên gia các nước có dịp so sánh kinh nghiệm thực tế, cập nhật bằng chứng mới và mở rộng hợp tác trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Với các bác sĩ Việt Nam, đây cũng là cơ hội giới thiệu những gì ngành mạch máu trong nước đã làm được và kết nối với đồng nghiệp trong khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Phẫu thuật mạch máu châu Á đã trao cờ cho đoàn Việt Nam, chính thức giao Việt Nam đăng cai Hội nghị Phẫu thuật mạch máu châu Á lần thứ 28 năm 2027, dự kiến diễn ra tại Hà Nội.