'Ảnh này có phải AI không?', Google giúp bạn trả lời

Trong bối cảnh hình ảnh do AI tạo ra (AI slop) ngày càng trở nên chân thực và tinh vi, vượt xa thời kỳ các nét vẽ lỗi ngón tay phổ biến trước đây, việc phân biệt giữa ảnh chụp thực tế và sản phẩm giả lập ngày càng khó khăn. Để giải bài toán này, Google vừa chính thức phát hành công cụ SynthID Detector phiên bản công khai, cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google, Apple hoặc ChatGPT để kiểm tra nguồn gốc của các tệp đa phương tiện.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 và tích hợp trên Gemini cũng như Google Search/Chrome vào giữa năm 2026, phiên bản SynthID Detector độc lập hiện tại đã mở rộng khả năng quét watermark ẩn trên các nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bởi AI từ: Google (các mô hình Gemini, Pixel), OpenAI (ChatGPT), Nvidia và Kakao.

Công cụ Google SynthID Detector nhận diện chính xác ảnh tạo hoặc chỉnh sửa bởi AI. Ảnh: Cnet

Đáng chú ý, tại sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo vừa qua, Apple tuyên bố sẽ hỗ trợ chuẩn SynthID. Dù chưa chính thức có tên trong danh sách đối tác trên giao diện, thử nghiệm thực tế của CNET cho thấy công cụ của Google đã có thể nhận diện chính xác thẻ SynthID ẩn khi một bức ảnh chụp từ iPhone 18 Pro được chỉnh sửa bằng công cụ Reframe của Apple.

Thử nghiệm thực tế ghi nhận kết quả chính xác cao đối với các ảnh do ChatGPT tạo trực tiếp hay các bức ảnh chỉnh sửa bằng AI trên dòng Google Pixel 11 Pro. Tuy nhiên, công cụ chưa phát hiện được watermark trên các bức ảnh tạo từ ứng dụng Apple Playground (sử dụng mô hình ChatGPT), cho thấy ứng dụng này có thể chưa được tích hợp mã hóa SynthID ở cấp độ phần mềm.

Dù vậy, với ảnh tạo bằng Apple PlayGround sử dụng mô hình ChatGPT, Google SynthID Detector lại thất bại. Ảnh: Cnet

"Trận chiến" xác thực nội dung hiện ghi nhận hai phương pháp tiếp cận chính. Với Google, công ty tích hợp song song tiêu chuẩn C2PA (xác thực nguồn gốc ảnh chụp nguyên bản) và SynthID (đánh dấu khi ảnh bị chỉnh sửa bởi AI). Với Apple, hãng áp dụng SynthID cho các thao tác chỉnh sửa AI nhưng không tham gia C2PA, thay vào đó sử dụng công nghệ Reference Image riêng để mã hóa ảnh gốc chụp ở chế độ Reference trong ứng dụng Camera.

Về khía cạnh bảo mật thông tin, Google cam kết các tệp đa phương tiện do người dùng tải lên SynthID Detector chỉ được xử lý theo thời gian thực và sẽ bị xóa ngay sau khi hiển thị kết quả. Mã định danh kỹ thuật số gắn với tài khoản người dùng cũng sẽ tự động hủy sau 24 giờ.

(Theo Cnet)