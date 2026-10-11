Galaxy S27 Pro lộ diện với cú sốc camera

Tuy nhiên, mẫu Galaxy S27 Pro đang gây tranh cãi khi có nguy cơ bị cắt giảm đáng kể khả năng chụp ảnh, bút S Pen và một số tính năng cao cấp so với phiên bản Ultra.

Galaxy S27 Pro và S27 Ultra thay đổi thiết kế camera

Những hình ảnh ốp lưng dành cho dòng Galaxy S27 vừa xuất hiện trên mạng, cung cấp thêm manh mối về thiết kế của thế hệ flagship dự kiến ra mắt trong năm tới.

Galaxy S27 Pro được cho là sẽ có diện mạo khác biệt hơn thế hệ trước. Ảnh: Android Authority

Theo một nguồn tin rò rỉ có uy tín, Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus nhiều khả năng vẫn duy trì thiết kế camera quen thuộc với ba ống kính xếp dọc ở mặt lưng, tương tự Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra và mẫu Galaxy S27 Pro được cho là sẽ có diện mạo khác biệt hơn. Cả hai có thể được trang bị cụm camera sau kích thước lớn, mang phong cách tương tự thiết kế trên iPhone 18 Pro hiện tại và iPhone 17 Pro ra mắt năm trước.

Điểm đáng chú ý là cách bố trí đèn flash. Nếu các mẫu iPhone mới đặt đèn flash ở vị trí xa cụm camera hơn, thiết kế được hé lộ của Samsung dường như vẫn giữ đèn flash gần hệ thống ống kính. Điều này cho thấy hãng có thể thay đổi đáng kể diện mạo mặt lưng của những mẫu Galaxy cao cấp, nhưng vẫn duy trì cách sắp xếp linh kiện theo hướng riêng.

Dù vậy, hình ảnh ốp lưng chưa phải bằng chứng xác nhận thiết kế cuối cùng. Những thay đổi về kích thước cụm camera, vị trí đèn flash và cấu trúc mặt lưng vẫn cần được kiểm chứng khi Samsung công bố sản phẩm chính thức.

Galaxy S27 Pro bị cắt giảm camera tele

Galaxy S27 Pro được cho là hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc điện thoại nhỏ gọn hơn Galaxy S27 Ultra, nhưng vẫn có phần lớn tính năng cao cấp. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ hiện tại cho thấy Samsung có thể tạo ra khoảng cách đáng kể giữa hai phiên bản.

Hình ảnh rò rỉ về ốp lưng cho dòng Samsung Galaxy S27. Ảnh: Ice Universe

Trước hết, Galaxy S27 Pro được cho là không hỗ trợ bút S Pen, phụ kiện vốn là một trong những điểm nhận diện của dòng Galaxy Ultra. Máy cũng có thể không được trang bị Privacy Display, tính năng bảo vệ quyền riêng tư trên màn hình mà Samsung phát triển cho các mẫu flagship cao cấp.

Khác biệt đáng chú ý hơn nằm ở hệ thống camera. Theo thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra sẽ sở hữu camera tele 50MP với khả năng zoom quang học 5x. Trong khi đó, Galaxy S27 Pro có thể chỉ sử dụng camera tele 10MP với zoom quang học 3x, tương tự camera từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S27 Pro sẽ chịu bất lợi khi chụp ảnh các chủ thể ở xa. Camera tele 5x có thể giúp người dùng tiếp cận những khung hình xa hơn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào zoom kỹ thuật số, trong khi camera 3x phù hợp hơn với một số tình huống chụp chân dung và khoảng cách trung bình.

Tuy nhiên, câu chuyện không hoàn toàn đơn giản. Nhiều báo cáo trước đó cho rằng Galaxy S27 Ultra có thể loại bỏ chính camera tele 3x trên thế hệ mới. Điều này đồng nghĩa cả hai mẫu điện thoại đều có thể mất đi một lựa chọn zoom nhất định, chỉ khác nhau ở cách Samsung phân bổ khả năng chụp ảnh giữa các phiên bản.

Với người dùng thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa, camera tele 5x trên Galaxy S27 Ultra có thể là lợi thế đáng kể. Ngược lại, những người ưu tiên kích thước nhỏ gọn có thể cân nhắc Galaxy S27 Pro, nhưng cần chấp nhận những giới hạn về phần cứng.

Galaxy S27 có thể tăng giá dù bị cắt giảm tính năng

Không chỉ cấu hình, giá bán cũng đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với dòng Galaxy S27. Theo các dự báo được đề cập trong báo cáo, giá smartphone Samsung có thể tiếp tục tăng trong năm tới do cuộc khủng hoảng bộ nhớ chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Chi phí linh kiện tăng đang gây áp lực lên các nhà sản xuất điện thoại, đặc biệt là những thương hiệu sử dụng bộ nhớ dung lượng lớn và phần cứng cao cấp. Trong bối cảnh đó, Samsung được cho là đang thu hẹp mạnh sản lượng smartphone flagship vì biên lợi nhuận ngày càng khó bảo đảm.

Nếu chi phí sản xuất tiếp tục leo thang, hãng có thể phải tăng giá bán để bù đắp áp lực tài chính. Tuy nhiên, điều khiến người tiêu dùng thất vọng là giá sản phẩm có thể tăng trong khi một số tính năng lại bị loại bỏ.

Mẫu Pro vốn được kỳ vọng trở thành lựa chọn trung gian hấp dẫn, mang đến trải nghiệm gần với phiên bản Ultra, nhưng có giá dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, việc cắt giảm camera, bút S Pen và Privacy Display có thể khiến sức hấp dẫn của thiết bị suy giảm.

Điều đó có thể khiến người dùng đặt câu hỏi về giá trị thực tế mà những thiết bị mới mang lại.

(Theo PhoneArena, Android Authority)