FIFA gọi tên Đình Bắc và Khoa Ngô

FIFA ghi nhận Nguyễn Đình Bắc như một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá Đông Nam Á hiện nay.

Đình Bắc đang trải qua khoảng thời gian thành công nhất sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Tiền đạo 22 tuổi vô địch V-League cùng CLB Công an Hà Nội, rồi góp công lớn vào chức vô địch ASAEN Cup 2026 của tuyển Việt Nam.

FIFA xếp Đình Bắc vào nhóm các cầu thủ đáng xem nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Ở giải đấu vừa qua, Đình Bắc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với đồng đội Nguyễn Xuân Son.

FIFA đánh giá Đình Bắc là một trong những niềm hy vọng lớn của đội bóng áo đỏ ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trang chủ FIFA chọn anh nằm trong top 6 cầu thủ đáng xem nhất giải: “Đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Đình Bắc. Sau khi vô địch quốc gia cùng CLB CAHN, anh giúp Việt Nam đăng quang ASEAN Cup, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới.

Vì thế, không ngạc nhiên khi tiền đạo 22 tuổi tiếp tục là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup”.

Bên cạnh Đình Bắc, nhưng cầu thủ khác được FIFA gọi tên là Teerasak Poeiphimai (Thái Lan), Shah Shahiran (Singapore), Hamza Choudhury (Bangladesh), Emil Audero (Indonesia) - thủ môn đang thi đấu tại La Liga cho Rayo Vallecano, cùng cầu thủ gốc Brazil Bergson da Silva (Malaysia).

Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) là câu chuyện khác. Sau khi vô địch Cúp Quốc gia với CA TP.HCM, anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập cho ASEAN Cup 2026 nhưng lỡ hẹn giải đấu vì chấn thương sụn chêm.

Ban đầu, Ngô Đăng Khoa không có mặt trong danh sách Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Chấn thương của Thành Chung đã mở ra cơ hội cho anh.

Trước khi tuyển Việt Nam ra mắt FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9, tổ chức bóng đá lớn nhấ thế giới xếp Đăng Khoa vào top 5 cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất, cùng với Isaiah Alakiu (Philippines), Pavithran Gunalan (Malaysia), Teerapat Pruetong (Thailand) và Luke Vickery (Indonesia).

“Sinh ra và lớn lên ở bang Tây Úc trong một gia đình gốc Việt, Ngô Đăng Khoa chuyển về Việt Nam thi đấu cho một CLB V-League hồi đầu năm nay.

Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 5, cầu thủ 20 tuổi trở thành một trong ba gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

Là cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và rê bóng khéo léo, anh được đánh giá là một trong những tài năng tấn công trẻ sáng giá nhất Đông Nam Á”.