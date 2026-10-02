ASIAD 20: Thua nhà vô địch Olympic, Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc lịch sử

Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) trong trận quyết đấu cùng nhà vô địch Olympic 2024 Wu Yu (Trung Quốc). Ảnh: Bùi Lượng

Tâm điểm ngày tranh tài 2-10 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là trận chung kết hạng cân 51kg nữ môn quyền anh giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu (Trung Quốc), diễn ra tại Nhà thi đấu Nishio Gymnasium, tỉnh Aichi (Nhật Bản).

Trước giờ thượng đài, Nguyễn Thị Tâm có sự tự tin lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-0 trước đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) ở bán kết. Cả 5 trọng tài đều chấm võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng, giúp cô lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào chung kết ASIAD.

Tuy nhiên, thử thách ở trận đấu quyết định là rất lớn khi đối diện Nguyễn Thị Tâm là Wu Yu - nữ võ sĩ hàng đầu thế giới, từng giành Huy chương vàng Olympic Paris 2024 ở hạng cân 50kg. Với thành tích này, Wu Yu trở thành nữ võ sĩ thứ hai của Trung Quốc giành Huy chương vàng Olympic môn quyền anh.

Nhà thi đấu Nishio Gymnasium chật kín khán giả cổ vũ cho trận chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

Nhà thi đấu Nishio Gymnasium chật kín khán giả ngay từ trận chung kết đầu tiên trong ngày. Nguyễn Thị Tâm xuất hiện với trang phục màu xanh, trong khi Wu Yu mặc trang phục màu đỏ.

Ngay từ những phút đầu, Wu Yu cho thấy sự già dặn và kinh nghiệm của một nhà vô địch Olympic. Võ sĩ Trung Quốc chủ động di chuyển, kiểm soát cự ly và liên tục tung ra những đòn đánh nhanh, chính xác.

Nguyễn Thị Tâm nỗ lực áp sát, tìm cách phát huy những pha ra đòn sở trường. Tuy nhiên, trước khả năng di chuyển linh hoạt và cách kiểm soát trận đấu rất chủ động của Wu Yu, võ sĩ Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối đánh.

Sau hai hiệp đầu, Wu Yu tạm thời chiếm ưu thế về điểm số. Nguyễn Thị Tâm vẫn kiên trì bám đuổi và nỗ lực thay đổi thế trận trong hiệp đấu cuối cùng.

Nữ võ sĩ Việt Nam liên tục tăng tốc, chủ động tấn công và tìm kiếm cơ hội rút ngắn khoảng cách. Dù vậy, Wu Yu vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch Olympic, duy trì khả năng phòng thủ, di chuyển hợp lý và kiểm soát tốt những tình huống trao đổi đòn.

Những nỗ lực của Nguyễn Thị Tâm không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Chung cuộc, Wu Yu giành chiến thắng, qua đó bảo vệ vị trí ứng viên số một cho tấm Huy chương vàng hạng cân 51kg nữ.

Dù thất bại trong trận đấu cuối cùng, Nguyễn Thị Tâm vẫn có thể tự hào với tấm Huy chương bạc lịch sử. Cô trở thành võ sĩ quyền anh Việt Nam đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết ASIAD, đồng thời mang về thành tích cao nhất của quyền anh Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Nguyễn Thị Tâm từng giành Huy chương đồng ASIAD 2018. Ảnh: Bùi Lượng

Đây cũng là dấu mốc tiếp nối hành trình đặc biệt của Nguyễn Thị Tâm. Cô từng giành Huy chương đồng ASIAD 2018, hai lần vô địch châu Á và năm 2023 trở thành võ sĩ quyền anh Việt Nam đầu tiên giành Huy chương bạc tại Giải vô địch thế giới.

Tấm Huy chương bạc của Nguyễn Thị Tâm là cột mốc mới của quyền anh Việt Nam tại ASIAD. Ảnh: Bùi Lượng

Từ Huy chương đồng ASIAD 2018 đến tấm Huy chương bạc ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nữ võ sĩ tiêu biểu của quyền anh Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đáng chú ý, hành trình đến trận chung kết của cô tại ASIAD 20 được đánh dấu bằng chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới, trước khi dừng bước trước nhà vô địch Olympic.