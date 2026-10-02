HLV Kim Sang-sik liệu có sai lầm khi loại Đoàn Văn Hậu khỏi ĐT Việt Nam?

Vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch, vì sao Văn Hậu lại vắng mặt?

Trước đó vào ngày 18/9, danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố. Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu không có tên dù chỉ vài tuần trước vẫn là một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địchASEAN Cup.

Tại ASEAN Cup 2026, Văn Hậu thi đấu khoảng 360 phút và góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan ở vòng Chung kết.

Đoàn Văn Hậu trước đó cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, trước giải đấu, hậu vệ sinh năm 1999 chưa có trạng thái thi đấu ổn định sau quãng thời gian gặp vấn đề về chấn thương. Bên cạnh đó, sau khi trở lại CLB Công an Hà Nội, anh tiếp tục nhận án đình chỉ 4 trận ở cấp CLB.

Thay Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik đưa trung vệ Việt kiều Adou Minh vào danh sách. Ngoài ra, ông còn có những phương án khác cho hàng thủ và hành lang trái.

Sau trận thua ĐT Thái Lan, cái tên Đoàn Văn Hậu lại được nhắc đến

Trên sân Si Jalak Harupat tối 29/9, ĐT Việt Nam để ĐT Thái Lan dẫn trước từ phút thứ 10 và nhận thất bại 0-2 chung cuộc. HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội gặp vấn đề trong hiệp 1 và không thể tận dụng những cơ hội sau giờ nghỉ.

Kết quả này khiến sự vắng mặt của Văn Hậu được nhiều người nhắc đến. Người hâm mộ cho rằng nếu có Đoàn Văn Hậu, anh có thể mang đến thêm một phương án cho hàng thủ nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh cũng có khả năng dâng cao, tạt bóng và hỗ trợ các tình huống cố định.

Trong bối cảnh Xuân Son phải về nước sớm vì chấn thương, những phương án đưa bóng vào vòng cấm càng trở nên đáng chú ý.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tình huống giả định. Không thể khẳng định Văn Hậu sẽ giúp ĐT Việt Nam tránh được thất bại trước ĐT Thái Lan nếu anh có tên trong danh sách.

HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Quyết định của Kim Sang-sik có cơ sở?

HLV Kim Sang-sik có lý do chuyên môn để không triệu tập Văn Hậu, đặc biệt khi ông phải cân nhắc thể trạng và phong độ của cầu thủ này trước giải.

Quan trọng hơn, quyết định nhân sự được đưa ra trước trận ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Thái Lan. Vì vậy, thất bại 0-2 không thể tự nó trở thành bằng chứng cho thấy việc loại Văn Hậu là sai lầm.

Dù vậy, khoảng cách chỉ vài tuần giữa việc Văn Hậu góp mặt trong đội hình vô địch ASEAN Cup và việc bị loại khỏi danh sách dự giải tiếp theo vẫn đủ để đặt ra câu hỏi về cách HLV Kim đánh giá vai trò của hậu vệ này.