Đội tuyển Việt Nam vs Pakistan: Tìm lại niềm vui

Thất bại trước đội tuyển Thái Lan chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ mất ngôi đầu bảng B mà còn phải chứng kiến chuỗi 27 trận bất bại dừng lại. Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động về phía trước và đội tuyển không có nhiều thời gian để chìm trong nỗi buồn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không khó để thắng Pakistan nếu các chân sút như Đình Bắc hay Minh Hoàng tận dụng thật tốt cơ hội ghi bàn.

Thời gian 3 ngày là đủ để thầy trò HLV Kim Sang Sik xem lại mình và tiếp tục hướng về phía trước. Lúc này, Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng với 6 điểm. Việt Nam có 3 điểm, trong khi Philippines và Pakistan cùng sở hữu 1 điểm. Khoảng cách 2 điểm với nhóm phía sau giúp đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí thứ hai.

Trận đấu với đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B cũng là thời cơ để các chân sút tìm lại sự tự tin trong dứt điểm. Vấn đề của các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn là phung phí các cơ hội và đội tuyển cần chỉnh sửa điều này để lấy lợi thế sớm trước Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam thực tế làm tốt khâu kiểm soát bóng, tổ chức phối hợp khá tốt để có cơ hội trước Thái Lan, nhưng rồi vẫn không dứt điểm đúng ý muốn. Khi gặp Pakistan chiều nay, cơ hội cho các học trò HLV Kim Sang Sik hứa hẹn sẽ càng nhiều hơn. Đội bóng của HLV Solano Nolberto đã hoàn toàn lộ diện qua hai trận đấu trước đó.

Pakistan không có chân sút tốt. Cầu thủ nổi bật nhất là đội trưởng Abdullah Iqbal làm nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ. Tuy nhiên, Iqbal cũng không thể quán xuyến hết khâu phòng ngự cho các đồng đội.

Pakistan đã bị Thái Lan đả bại trong lượt trận đầu khi "Voi chiến" liên tục gây sức ép tấn công. Nếu đội tuyển Việt Nam chơi tốc độ, bàn thắng có thể sẽ dễ đến. Vấn đề đáng chú ý nhất với các học trò HLV Kim Sang Sik lúc này là tinh thần. Nếu tập trung chơi tốt và thoải mái tư tưởng thì 3 điểm là điều nằm trong tầm tay đội tuyển Việt Nam.

Câu hỏi cho HLV Kim Sang Sik ở trận này là sử dụng đội hình nào để đánh bại Pakistan và hướng tới trận tranh hạng Ba với lực lượng ổn định nhất. Theo giới chuyên môn, đây mới là thời điểm ông cần mạnh dạn đổi mới đội hình thay vì làm điều đó ở lượt trận hai.

Trước Thái Lan, nhiều cầu thủ mới và vị trí mới phải thay đổi đã góp phần khiến đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua sớm khiến trận đấu rẽ theo hướng rất khó và kết cục thì đã biết.

Đội tuyển Việt Nam có thể trở lại với đội hình 3-4-3 từ đầu thay vì 3-5-2. Những cầu thủ ít được ra sân những trận trước có thể được trao cơ hội nhiều hơn. HLV Kim Sang Sik cần các học trò tỉnh táo, giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục chinh phục thử thách. Đây là cơ hội để những Minh Hoàng, Khoa Ngô, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc… có cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Dù là gặp đối thủ bị đánh giá dưới cơ nhưng đây là lúc để nhiều người có thể ghi điểm với HLV Kim Sang Sik để hy vọng tiếp tục góp mặt trên đội tuyển những lần hội quân sau.

Việc có mặt ở Indonesia lúc này với nhiều cầu thủ là một vinh dự cũng như cơ hội làm việc cùng HLV người Hàn Quốc, lợi thế hơn nhiều người phải ở nhà. Đó là lý do tất cả phải chứng tỏ được giá trị của mình có thể đóng góp cho màu cờ sắc áo.

Trận thắng Pakistan cũng sẽ có ý nghĩa về điểm số trên bảng xếp hạng FIFA sau thất bại trước Thái Lan. Đây là giải đấu chính thức của FIFA nên thầy trò HLV Kim Sang Sik phải ý thức để không lặp lại điều đáng tiếc. Chưa kể, đội tuyển cần 3 điểm để tiếp tục có mặt ở trận tranh hạng Ba để đối diện với thử thách đáng kể mang tên Indonesia hoặc Malaysia.

Đây là thời điểm các đội tuyển mạnh của khu vực có lực lượng mạnh tham gia giải đấu của FIFA nên mỗi trận đấu đều có ý nghĩa lớn. Nếu phải dừng bước từ vòng bảng, đó sẽ là một thất bại thực sự. Do đó, đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì cường độ và sự tập trung cần thiết.

Pakistan sau thất bại nặng nề trước Thái Lan đã chứng minh mình có khả năng ghi bàn và phản ứng tốt trước nghịch cảnh. Trận hòa 2-2 Philippines cho thấy tinh thần không hề nao núng của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Solano. Nếu để đối thủ bất ngờ dẫn trước, đội tuyển Việt Nam có thể phải trả giá đắt.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Ngọc Bảo, Adou Minh, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Tài Lộc, Hoàng Hên, Hai Long, Minh Hoàng.

Pakistan: Yousuf Butt, Mohib Ullah, Suliman, Iqbal, Ali Umair, Fazal, Haris Zeb, Nawaz, Arshad, Ghazi, Ali Khan

Dự đoán: 3-0