ASIAD 20: Giành huy chương bạc, Nguyễn Thị Tâm tạo cột mốc lịch sử
Không thể tạo nên bất ngờ trước nhà vô địch Olympic Paris 2024 Wu Yu (Trung Quốc), nhưng thành tích giành huy chương bạc của Nguyễn Thị Tâm cũng là cột mốc lịch sử đối với boxing Việt Nam.
Trưa 2-10, tại Nhật Bản, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu chung kết với Wu Yu tại hạng 51kg nữ, môn boxing ở ASIAD 20. Dù trước đó đã tạo nên những phút giây thăng hoa khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 ở bán kết, nhưng Nguyễn Thị Tâm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Wu Yu.
Trong hiệp 1, Wu Yu nhập cuộc tốt hơn và liên tục dồn ép Nguyễn Thị Tâm vào góc võ đài trước khi ra đòn. Trong khi đó, võ sĩ Việt Nam chủ động giữ khoảng cách và chờ đợi cơ hội phản công. Kết thúc hiệp 1, Nguyễn Thị Tâm được tổ trọng tài chấm 4 điểm 9 và 1 điểm 10, trong khi Wu Yu được chấm 4 điểm 10 và 1 điểm 9.
Wu Yu nhường thế chủ động cho Nguyễn Thị Tâm trong hiệp 2. Nữ võ sĩ Trung Quốc chỉ lùi né đòn, trong khi Nguyễn Thị Tâm nỗ lực áp sát để tung ra những đòn đánh uy lực. Kết thúc hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm được tổ trọng tài chấm 5 điểm 9, trong khi Wu Yu được chấm 5 điểm 10.
Nguyễn Thị Tâm liên tục tận dụng chiều cao và sải tay dài để tấn công Wu Yu. Dù vậy, võ sĩ Trung Quốc di chuyển rất khôn ngoan để né đòn. Kết thúc hiệp 3, võ sĩ Trung Quốc được chấm 5 điểm 10, Nguyễn Thị Tâm được chấm 5 điểm 9.
Sau 3 hiệp đấu, Wu Yu giành chiến thắng 5-0 trước Nguyễn Thị Tâm để đoạt huy chương vàng. Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc nhưng đây vẫn là cột mốc lịch sử bởi lần đầu tiên có võ sĩ Việt Nam đoạt huy chương bạc môn boxing tại đấu trường ASIAD.
Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 2-10 (giờ Việt Nam), Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên thứ 20 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/asiad-20/asiad-20-gianh-huy-chuong-bac-nguyen-thi-tam-tao-cot-moc-lich-su-1059141