ASIAD 20: Giành huy chương bạc, Nguyễn Thị Tâm tạo cột mốc lịch sử

Trưa 2-10, tại Nhật Bản, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu chung kết với Wu Yu tại hạng 51kg nữ, môn boxing ở ASIAD 20. Dù trước đó đã tạo nên những phút giây thăng hoa khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 ở bán kết, nhưng Nguyễn Thị Tâm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Wu Yu.

Nguyễn Thị Tâm (trang phục màu xanh) có lợi thế về chiều cao so với Wu Yu. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trong hiệp 1, Wu Yu nhập cuộc tốt hơn và liên tục dồn ép Nguyễn Thị Tâm vào góc võ đài trước khi ra đòn. Trong khi đó, võ sĩ Việt Nam chủ động giữ khoảng cách và chờ đợi cơ hội phản công. Kết thúc hiệp 1, Nguyễn Thị Tâm được tổ trọng tài chấm 4 điểm 9 và 1 điểm 10, trong khi Wu Yu được chấm 4 điểm 10 và 1 điểm 9.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam có mặt cổ vũ cho Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Wu Yu nhường thế chủ động cho Nguyễn Thị Tâm trong hiệp 2. Nữ võ sĩ Trung Quốc chỉ lùi né đòn, trong khi Nguyễn Thị Tâm nỗ lực áp sát để tung ra những đòn đánh uy lực. Kết thúc hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm được tổ trọng tài chấm 5 điểm 9, trong khi Wu Yu được chấm 5 điểm 10.

Nguyễn Thị Tâm nỗ lực tấn công. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Nguyễn Thị Tâm liên tục tận dụng chiều cao và sải tay dài để tấn công Wu Yu. Dù vậy, võ sĩ Trung Quốc di chuyển rất khôn ngoan để né đòn. Kết thúc hiệp 3, võ sĩ Trung Quốc được chấm 5 điểm 10, Nguyễn Thị Tâm được chấm 5 điểm 9.

Sau 3 hiệp đấu, Wu Yu giành chiến thắng 5-0 trước Nguyễn Thị Tâm để đoạt huy chương vàng. Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc nhưng đây vẫn là cột mốc lịch sử bởi lần đầu tiên có võ sĩ Việt Nam đoạt huy chương bạc môn boxing tại đấu trường ASIAD.

Khoảnh khắc trọng tài công bố Wu Yu là võ sĩ giành huy chương vàng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 2-10 (giờ Việt Nam), Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên thứ 20 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.