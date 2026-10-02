HLV Klopp có chiến thắng đầu tay cùng tuyển Đức

Chiến thắng trên sân Allianz Arena ở Munich giúp HLV Jurgen Klopp giải tỏa sức ép sau khởi đầu khó khăn. Trước đó, Đức hòa Hà Lan 1-1 trong trận ra mắt của ông, rồi bất ngờ thua Hy Lạp 0-1 ngay trên sân nhà.

Tiếp đón Serbia, nhà cầm quân người Đức thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thua Hy Lạp, trao cơ hội ra mắt cho thủ môn Jonas Urbig và tiền đạo Derry Scherhant. Lực lượng mới nhanh chóng thể hiện dấu ấn trong cách gây sức ép, đoạt bóng và tổ chức tấn công.

Đức liên tục áp sát ngay sau khi mất bóng, khiến Serbia khó triển khai lên phía trên. Mỗi lần giành lại quyền kiểm soát, chủ nhà lập tức hướng bóng về khung thành đối phương, tái hiện lối chơi gây sức ép cường độ cao từng làm nên thương hiệu của HLV Jurgen Klopp tại Dortmund và Liverpool.

Các thống kê của UEFA cho thấy mức độ áp đảo của Đức khi kiểm soát bóng 66%, dứt điểm 30 lần so với 1 của Serbia, tạo 56 đợt tấn công so với 4 của đội khách.

Chủ nhà còn di chuyển tổng cộng 119,9 km, nhiều hơn đối thủ 10,6 km, duy trì cường độ vận động ngay cả khi đã nắm phần lớn thời lượng giữ bóng.

Tuyển Đức thắng Serbia 2-0 tại Munich, cũng là chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp. Ảnh: AFP.

Sức ép được chuyển thành bàn thắng ở phút 39. Tiền vệ Florian Wirtz dứt điểm trúng cột dọc, tạo cơ hội để tiền vệ Tom Bischof đá bồi mở tỷ số. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich có bàn đầu tiên cho đội tuyển ngay trong lần thứ 2 ra sân.

Sau giờ nghỉ, Đức tiếp tục tạo cơ hội nhưng Said El Mala, Derry Scherhant và Nick Woltemade đều bỏ lỡ. Đến phút 61, Florian Wirtz nhận đường chuyền của Maximilian Mittelstadt, loại hậu vệ đối phương rồi dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Serbia gần như không thể đáp trả đội chủ nhà. Thủ môn Jonas Urbig chỉ phải cứu thua 1 lần trong ngày ra mắt, trong khi đồng nghiệp Djordje Petrovic có 6 pha cản phá để hạn chế số bàn thua cho đội khách.

“Chúng tôi chơi tuyệt vời khi không có bóng và chơi thứ bóng đá thăng hoa khi có bóng”, HLV Jurgen Klopp nói sau trận. Thắng lợi đầu tiên đến ở lần thứ 3 cầm quân, với những dấu ấn rõ hơn về lối chơi mà cựu HLV Liverpool muốn xây dựng cho đội tuyển có biệt danh “Cỗ xe tăng”.

Đức có 4 điểm, tiếp tục đứng thứ 3 bảng A2 sau Hy Lạp với 7 điểm và Hà Lan với 5 điểm. Serbia đứng cuối khi chưa có điểm. Ngày 5/10, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ tái đấu Hy Lạp.