ĐT Pakistan mạnh đến đâu, kém ĐT Việt Nam mấy bậc trên bảng xếp hạng FIFA?

ĐT Pakistan kém ĐT Việt Nam 99 bậc trên bảng FIFA

ĐT Việt Nam gặp ĐT Pakistan lúc 16h ngày 2/10, ở lượt cuối bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với nhiều người xem bóng đá, sức mạnh của ĐT Pakistan có thể vẫn là một bí ẩn.

Trên bảng xếp hạng FIFA (cập nhật mới nhất ngày 20/7/2026), ĐT Pakistan hiện ở vị trí 198, còn ĐT Việt Nam đứng thứ 99, vậy khoảng cách là 99 bậc. Thứ hạng cao nhất trong lịch sử của ĐT Pakistan là 141, trong khi ĐT Việt Nam từng vươn tới vị trí 84.

ĐT Việt Nam tập luyện trước trận đấu với ĐT Pakistan. Ảnh: VFF.

Thua đậm ĐT Thái Lan nhưng khiến ĐT Philippines mất chiến thắng

Hai trận đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026 của ĐT Pakistan cho thấy khá khó để đánh giá đội tuyển này.

Ở trận ra quân, họ thua ĐT Thái Lan 0-4 nhưng đến trận gặp ĐT Philippines, ĐT Pakistan lại giành được 1 điểm. Họ đã bị dẫn 0-2 trong hiệp một nhưng rồi ghi 2 bàn trong hiệp 2 để kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2.

Chi tiết gỡ hòa của ĐT Pakistan còn đáng chú ý hơn thứ hạng FIFA, vì nó cho thấy ĐT Pakistan có khả năng "hồi phục" sau khi bị dẫn trước.

ĐT Pakistan thua đậm trước ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup. Ảnh: TPO.

Nhìn chung, cũng có cơ sở để đánh giá ĐT Pakistan thấp hơn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng cách 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cũng không đảm bảo là ĐT Việt Nam sẽ có một chiến thắng dễ dàng.

Điều quan trọng bây giờ là ĐT Việt Nam thi đấu tập trung và tránh chủ quan, vì trong bóng đá, thực sự là không thể nói trước được gì.