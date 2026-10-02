Nhận định Việt Nam vs Pakistan (16h00 ngày 2/10): Việt Nam tìm lại niềm vui chiến thắng

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến Việt Nam không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng B, đồng thời khép lại chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, mục tiêu của đội tuyển vẫn còn rõ ràng. Với 3 điểm sau hai lượt trận, Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan để chắc chắn đứng thứ hai và tiếp tục cuộc đua giành huy chương tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Việt Nam và Pakistan chưa từng chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cuộc đối đầu tại sân Gelora Bung Karno sẽ là lần đầu tiên hai bên gặp nhau trong một trận đấu chính thức.

Lịch thi đấu giữa Việt Nam và Pakistan vào lúc 16:00 ngày 2/10. Ảnh: VFF

Sau hai lượt trận, Việt Nam có 3 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước Philippines và thất bại 0-2 trước Thái Lan. Trong khi đó, Pakistan mới giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Philippines, bên cạnh thất bại 0-4 trước Thái Lan.

Đáng chú ý, Pakistan đã tạo ra màn ngược dòng ấn tượng trước Philippines. Bị dẫn 0-2 sau hiệp một, đội bóng Nam Á ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp hai nhờ Muhammad Ali Akbar Khan và Abdul Shahzad để giành lại một điểm. Đây cũng là điểm số đầu tiên của Pakistan tại một giải đấu FIFA.

Kết quả này cho thấy Pakistan có khả năng gây khó khăn nếu đối thủ mất tập trung. HLV Nolberto Solano cùng các học trò nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi giàu thể lực, tận dụng những tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định để gây áp lực lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Lịch thi đấu dày cùng việc đã không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu có thể khiến HLV Kim Sang-sik tính toán nhân sự cho trận đấu cuối vòng bảng. Một số cầu thủ ít được sử dụng như Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh, Lê Văn Đô, Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng có khả năng được trao cơ hội.

Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Pakistan ở lượt trận cuối. Ảnh: FA Thailand

Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này đã chia tay giải đấu và trở về nước điều trị chấn thương, qua đó để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công. Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bị đau ở khuỷu tay trong trận gặp Thái Lan. Người gác đền này đã trở lại tập luyện nhưng ban huấn luyện cần đánh giá thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Phía Pakistan đang có lực lượng tương đối ổn định. Đội bóng Nam Á sở hữu 14/23 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Abdullah Iqbal, Mohammad Fazal và Ali Khan.

Dự đoán: Việt Nam hướng tới chiến thắng

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và mục tiêu tại bảng B, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, Pakistan không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi từng ngược dòng cầm hòa Philippines 2-2. Sự chắc chắn trong lối chơi cùng tinh thần thi đấu quyết tâm có thể khiến Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng ba. Ảnh: FA Thailand

Một chiến thắng không chỉ giúp Việt Nam chắc chắn giữ vị trí nhì bảng mà còn tạo cú hích tinh thần sau thất bại trước Thái Lan. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn tích cực.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Pakistan.