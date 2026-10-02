Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 2/10: Nguyễn Thị Tâm tranh HCV boxing

Đội tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam thua Lào 0-2 ở trận đấu quyết định vòng bảng nội dung Quadrant ASIAD 2026. Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự chắc chắn của đối thủ, đồng thời mắc lỗi ở những thời điểm quan trọng và lần lượt thua 11-15, 13-15.

Kết quả này khiến Việt Nam dừng bước tại vòng bảng do kém Myanmar và Lào về chỉ số phụ. Ở nội dung Quadrant nữ, đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng hơn khi toàn thắng vòng bảng, giành quyền vào bán kết và tiếp tục cạnh tranh huy chương.

Nguyễn Thị Tâm tranh huy chương vàng

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 2/10 của đoàn thể thao Việt Nam có tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51 kg nữ. Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc để tranh huy chương vàng. Đây là cơ hội để thể thao Việt Nam cải thiện thành tích trong những ngày cuối của đại hội.

Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc để tranh huy chương vàng.

Cầu mây cũng là môn đáng chú ý khi cả hai đội quadrant nam và nữ đều đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương. Đội nữ đã giành quyền vào bán kết, trong khi đội nam gặp Lào ở vòng sơ loại trước khi bước vào trận bán kết trong cùng ngày nếu đủ điều kiện.

Ở nhóm môn võ, jujitsu có Nguyễn Tất Lộc, Lê Duy Thành, Lê Minh Nhựt, Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân bước vào ngày thi đấu có thể tiến tới bán kết.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 2/10

Golf

4h30: Vòng 3 cá nhân nam.

4h30: Vòng 3 cá nhân nữ.

Cầu mây

7h: Vòng sơ loại quadrant nam - Việt Nam vs Lào.

12h: Bán kết quadrant nữ - Việt Nam.

13h30: Bán kết quadrant nam - Việt Nam.

Jujitsu

7h: Vòng loại/bán kết 77 kg nam.

7h: Vòng loại/bán kết 94 kg nam.

8h55: Vòng loại/bán kết 52 kg nữ.

Taekwondo

7h: Vòng 1/8 taekwondo thực tế ảo.

11h30: Vòng 1/8 49 kg nữ.

11h54: Vòng 1/8 58 kg nam.

12h30: Vòng 1/8 67 kg nữ.

Vật

8h30: Vòng loại trực tiếp vật tự do 50 kg nữ.

Boxing

11h: Chung kết 51 kg nữ - Nguyễn Thị Tâm vs Trung Quốc.

Breaking

12h: Vòng tuyển chọn nữ.

12h45: Vòng tuyển chọn nam.

Bóng chuyền trong nhà nam

17h: Tranh hạng 9-12 - Việt Nam vs Indonesia.