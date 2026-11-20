Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

"Tôi cảm thấy khá ngớ ngẩn khi đã chi nhiều tiền như vậy mà không thu được kết quả đáng kể. Thậm chí, có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn nếu không có khoản tiền đó", Musk phát biểu tại Hội nghị DealBook do New York Times tổ chức.

Ông Musk cũng bày tỏ sự lạc quan về bà Gina Hinojosa, ứng viên đảng Dân chủ vừa đắc cử Thống đốc bang Texas. "Từ những gì tôi nghe được về bà ấy, tôi nghĩ Texas sẽ ổn dưới sự lãnh đạo của bà Gina", Musk nói. Ông đã chuyển các doanh nghiệp của mình từ California đến Texas vài năm trước.

Musk từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa năm 2024. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ tài chính của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 không giúp đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện. Sau bầu cử, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Một số thành viên đảng này cũng bày tỏ ý định xem xét vai trò của Musk trong các hoạt động chính trị tại Mỹ.

Tại sự kiện hôm thứ Tư, Musk cho biết ông không tự nhận mình là người ủng hộ phong trào MAGA.

"Tôi không phải là người ủng hộ MAGA", ông nói. "Tôi không chắc MAGA thực sự có nghĩa là gì, nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc luôn tuân theo một loạt chính sách của đảng Cộng hòa thì chắc chắn tôi không như vậy".

CEO Tesla và SpaceX cho rằng kết quả bầu cử lần này cho thấy tiền bạc không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công của một chiến dịch tranh cử.

Musk cho biết nếu có thể lựa chọn lại, ông sẽ cân nhắc giảm khoản tiền dành cho cuộc bầu cử. Ông cũng nói rằng trong giai đoạn trước bầu cử, bản thân chủ yếu tập trung vào các dự án của SpaceX.

Musk đồng thời nhận định việc duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các đảng là điều có lợi.

Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ muốn xem xét vai trò của Musk trong các hoạt động chính trị cũng như mối quan hệ giữa ông với chính quyền Trump sau khi đảng này nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1.