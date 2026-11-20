Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này đã gửi lời mời tới một số quốc gia châu Âu đến Moscow để đưa ra lập trường về vấn đề Ukraine. (Nguồn: TASS)

Theo hãng thông tấn TASS, tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), sau cuộc gặp ba bên đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đàm phán Ukraine và vấn đề an ninh châu Âu

Ông Putin cho rằng, cần hiểu rõ châu Âu sẽ đưa ra những đề xuất gì trước khi quyết định hình thức tiếp tục đối thoại về Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc thảo luận các vấn đề an ninh, trong đó có an ninh châu Âu, sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu sự tham gia của các nước trong khu vực. Theo ông, Washington đã nhiều lần đề nghị Moscow chấp nhận sự tham gia của các đồng minh châu Âu của Ukraine vào tiến trình đàm phán.

Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán ba bên về giải pháp cho Ukraine, song chưa đặt ra thời hạn cụ thể. Ông khẳng định Moscow không thấy trở ngại nào không thể vượt qua để đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết Nga đã chấp nhận các đề xuất thỏa hiệp do Mỹ đưa ra tại cuộc gặp ở Anchorage hồi tháng 8 năm ngoái mà không thay đổi nội dung. Tuy nhiên, theo ông, Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev hiện chưa sẵn sàng chấp nhận những đề xuất này.

Về vấn đề an ninh châu Âu, ông Putin cho rằng, các yêu cầu của Nga chưa được cụ thể hóa đầy đủ nhưng đều chính đáng. Moscow không muốn từ bỏ những lợi ích của mình trong việc định hình cấu trúc an ninh châu Âu mà hướng tới tìm kiếm các thỏa hiệp. Ông thừa nhận Ukraine có quyền bảo đảm an ninh, song Nga cũng có quyền tương tự và cho rằng những quan ngại an ninh của Moscow chưa được các bên quan tâm thỏa đáng.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, mọi bên tham gia tiến trình giải quyết xung đột cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa, trong đó có vấn đề lãnh thổ. Nếu chính quyền Ukraine và các nước ủng hộ Kiev chấp nhận những thực tế này thì các thỏa hiệp nhằm chấm dứt giao tranh có thể đạt được.

Tại cuộc họp báo, ông Putin bác bỏ những lo ngại của châu Âu về nguy cơ Nga tấn công khu vực này, khẳng định Moscow không có kế hoạch gây chiến với châu Âu. Ông cho rằng, những tuyên bố về việc Nga chuẩn bị tấn công các nước châu Âu trong những năm tới là vô căn cứ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ cách nhìn nhận cho rằng Moscow khởi đầu xung đột tại Ukraine. Ông lập luận rằng giao tranh đã diễn ra ở miền Đông Ukraine trong 8 năm trước khi Nga công nhận nền độc lập của các thực thể tại Donbass và bắt đầu hỗ trợ họ.

Đáp trả của Moscow sẽ “đau đớn hơn nhiều”

Liên quan các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Kerch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ không tiếp tục thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn trên biển hoặc tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng sau những vụ tập kích này. Trước đó, ông cho biết đã đề nghị Hội đồng An ninh Nga xem xét khả năng đạt được các thỏa thuận như vậy.

Ông khẳng định, cầu Kerch chỉ phục vụ mục đích dân sự, không được sử dụng để vận chuyển trang thiết bị quân sự, đạn dược hay các sản phẩm dầu mỏ.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ đáp trả và cảnh báo phản ứng của Moscow sẽ “đau đớn hơn nhiều” so với thiệt hại mà Ukraine gây ra cho cây cầu. Ông đồng thời khẳng định công trình này sẽ được khôi phục, cho biết phần cầu đường sắt đã được sửa chữa, trong khi cầu đường bộ bị hư hại nghiêm trọng.

Đây là lần thứ ba cầu Kerch bị Ukraine tập kích trong vòng một tuần. Quân đội Ukraine cho biết đã sử dụng tên lửa Neptune do nước này sản xuất để tấn công phần cầu đường sắt, khiến hoạt động đường sắt tạm thời bị đình trệ. Trước đó, một nhịp giữa của cầu đường bộ đã bị phá hủy trong cuộc tập kích rạng sáng 17/11.