Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm khoảng 20 phút khi ông Trump đang trên đường trở về Washington bằng chuyên cơ Không lực Một. Tổng thống Mỹ đã giải thích chi tiết về các vấn đề, trong đó có cuộc gặp song phương Mỹ-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Trung-Nga tại thành phố Thâm Quyến, miền Đông Nam Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump và bà Takaichi cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Ukraine. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Nhật Bản và Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy hợp tác sau Hội nghị thượng đỉnh mới nhất của nhóm Bộ tứ (Quad) tại Manila, Philippines.

Trên cơ sở những kết quả đạt được tại Hội nghị, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Ông Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và liên minh Mỹ - Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương, coi đây là mối quan hệ giữa hai đồng minh đáng tin cậy nhất hiện nay.

Trả lời báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ và các đối tác có cùng quan điểm nhằm duy trì trật tự quốc tế tự do và cởi mở. Bà khẳng định: “Chúng tôi sẽ nâng quan hệ Nhật-Mỹ, hiện là những đồng minh tin cậy hơn bao giờ hết, lên những tầm cao mới”.

Trước đó, trong tuần này, ông Trump và bà Takaichi đều đã đến Trung Quốc và Philippines, nơi hai nhà lãnh đạo tham dự các Hội nghị cấp khu vực.

Nhật Bản là một trong những đồng minh quân sự lâu đời nhất của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện Mỹ duy trì khoảng 50.000 quân nhân cùng các căn cứ và trang thiết bị quân sự tại quốc gia Đông Bắc Á này.