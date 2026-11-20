“Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Trung Quốc”, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk bày tỏ hôm 19/11 tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), trong cuộc gặp với ông Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc.

Musk khuyến khích mọi người đến thăm Trung Quốc để trực tiếp tìm hiểu đất nước này. “Tôi luôn nói với mọi người ở Mỹ và những nơi khác rằng bạn không thể hiểu Trung Quốc nếu chưa đến đây”, ông nói trong một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hai bố con tỷ phú Elon Musk và ông Zhu Xiaotong, Phó Chủ tịch cấp cao của Tesla Automotive, cùng đi dạo trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5/2026. Ảnh tư liệu: VCG

Theo Musk, Trung Quốc có nhiều địa điểm đáng tham quan, từ những công trình kiến trúc ấn tượng đến các kỳ quan thiên nhiên. Ông cũng kể về chuyến đi bằng tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Tây An, tỉnh Thiểm Tây, để chiêm ngưỡng quần thể tượng binh lính và ngựa bằng đất nung nổi tiếng.

“Tôi nghĩ đó là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất thế giới. Thật tuyệt vời”, người đứng đầu Tesla nhận xét.

Một video khác được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Musk đưa con trai nhỏ cùng tham dự cuộc gặp. Tại đây, ông hỏi con trai có yêu Trung Quốc hay không và nhận được câu trả lời đồng ý.

Musk cũng đề cập đến năng lực sản xuất của Trung Quốc, cho rằng quốc gia này có thể sản xuất hầu hết mọi thứ. Con trai ông gọi Trung Quốc là “thiên đường đồ chơi”, đồng thời nhận xét nhiều món đồ chơi của mình được sản xuất tại đây.

Musk hỏi con trai có yêu Trung Quốc hay không và nhận được câu trả lời đồng ý. Nguồn: Weibo

Đây là chuyến thăm Thâm Quyến đầu tiên của Musk được công khai. Thành phố này được xem là một trong những trung tâm công nghệ lớn của Trung Quốc. Theo truyền thông, ông đến đây hôm 18/11 cùng phái đoàn Mỹ để tham dự các hoạt động liên quan đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Theo các thông tin được công bố, Musk dự kiến thăm nhà máy Tesla tại Thượng Hải trong chuyến đi lần này. Đây là nhà máy Gigafactory đầu tiên của hãng đặt bên ngoài Mỹ. Công trình khởi công vào tháng 1/2019 và xuất xưởng chiếc xe đầu tiên vào tháng 12 cùng năm.

Hoạt động của nhà máy này tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh lượng xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng lên. Theo Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc, trong tháng 10, số xe Model 3 và Model Y xuất xưởng từ nhà máy Thượng Hải đạt 67.829 chiếc, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm cả xe giao tại thị trường Trung Quốc và xe xuất khẩu sang châu Âu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Canada.