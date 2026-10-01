Hậu duệ triều Nguyễn đưa cầu Trường Tiền 'gặp' tháp Eiffel giữa Paris

Sáng 1/10, NTK Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập thứ 6 mang tên Numéro 6: Vũ khúc cố đô, trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027.

Theo kế hoạch, đêm diễn chỉ gồm 25 thiết kế. Trước sự hưởng ứng của khán phòng, nhà thiết kế quyết định đưa toàn bộ 31 mẫu lên sàn, trong đó 11 mẫu lần đầu được công bố.

Các người mẫu thể hiện vẻ đẹp cơn mưa Huế ở Paris.

Cơn mưa Huế chia thành 3 hồi

Nếu bộ sưu tập Huế pluie trước đây, nhà thiết kế nhìn cơn mưa bằng sự trầm lắng, hoài niệm thì ở Numéro 6, chữ "vũ" mang 2 tầng nghĩa: vừa là mưa, vừa là vũ điệu. Bộ sưu tập chia làm 3 hồi gồm Khởi vũ (trước mưa), Chính vũ (giữa cơn giông) và Quang vũ (khi trời quang đãng), màu sắc chuyển theo sắc trời Cố đô, từ trắng, be, vàng mỡ gà sang đen, tím than, xanh rêu rồi bừng lên vàng gold, hồng phấn, tím pastel.

BST lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của nhà thiết kế.

Chất liệu cảm hứng đến từ ký ức tuổi thơ của nhà thiết kế: những buổi tan học đạp xe quanh Đại Nội, bãi cỏ lau hai bờ sông Hương, đàn chuồn chuồn bay thấp khi giông kéo đến. Một thiết kế ở hồi giữa lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ, khi anh ngồi sau yên xe đạp, bên ngoài mưa dầm, bên trong là khoảng tối ấm áp.

Đêm diễn mở màn bằng chiếc áo dài cách tân trắng phủ cườm li ti và khép lại bằng chiếc váy cưới taffeta lụa được giữ kín đến phút cuối. Nguyễn Phúc Tuấn trực tiếp dắt tay cô dâu đi hết lối diễn, khép trọn vòng tròn từ sắc trắng trước mưa đến sắc trắng sau giông bão.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập:

Thiết kế kỳ công Merci Paris

Trong 31 mẫu, Merci Paris được xem là trái tim của hồi Quang vũ. Nhà thiết kế phát triển chiếc áo yếm, trang phục riêng tư và đậm chất Việt, thành đầm dạ hội cổ yếm phủ kín kim sa vàng như một cơn mưa nắng. Trên vạt tà dài, 4 công trình gồm tháp Eiffel, điện Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được ký họa bằng pha lê, kim sa. Các nghệ nhân mất khoảng 2 tháng đính kết thủ công để bề mặt lấp lánh như những công trình hiện ra dưới mưa. Theo NTK, phần người xem nhìn thấy là kiến trúc, còn điều anh muốn gửi gắm là lời cảm ơn tới 2 vùng đất đã cùng tạo nên anh.

Thiết kế đặc biệt có đến 4 địa danh tháp Eiffel, điện Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ của Huế và Paris.

Toàn bộ bộ sưu tập dùng lụa tơ tằm gồm organza, organza satin, taffeta và nhung, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê. Loại lụa này nhuộm được dải màu rộng nhưng rất dễ nhăn, buộc xưởng phải ủi và dựng phom lại nhiều lần. Ở khâu đính kết, Nguyễn Phúc Tuấn dùng kỹ thuật do anh tự phát triển: hạt pha lê được nối vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, chỉ cần vài mũi chỉ để cố định, giúp chuỗi pha lê vươn khỏi mặt vải và rung theo bước chân như mưa thật. Nhiều mẫu được làm lại 2-3 lần, bộ sưu tập không sử dụng AI trong quá trình thiết kế.

Trao đổi với VietNamNet về lý do chọn Paris thay vì Huế cho lần ra mắt này, Nguyễn Phúc Tuấn cho biết lựa chọn ấy bắt đầu từ kiến trúc. Người Huế vẫn quen gắn cầu Trường Tiền với tên tuổi Eiffel, còn điện Kiến Trung trong Đại Nội mang cảm hứng Versailles theo ý tưởng của vua Khải Định.

Với người từng học kiến trúc ở Huế như anh, cuộc đối thoại Pháp - Việt đã hiện diện từ trước khi anh sinh ra và Numéro 6 là cách anh nối tiếp cuộc đối thoại đó bằng lụa. Theo NTK, điểm gặp gỡ thực sự nằm ở kỹ thuật, khi kỷ luật dựng phom của thời trang Pháp phải tìm được điểm cân bằng với độ mềm của lụa Việt.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn cùng thiết kế cuối cùng chào kết:

Ảnh, video: NVCC, Instagram