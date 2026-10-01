Cát Tường cập nhật tình hình sau khi 'về chung nhà' với Trung Dũng

Mới đây, Cát Tường đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý với diện mạo chỉn chu, thanh lịch trong trang phục màu đen. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đang tiếp tục ghi hình cho chương trình Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã theo dõi và ủng hộ dự án.

Trong bài đăng, Cát Tường chia sẻ: “Sáng hôm nay tiếp tục ghi hình show #TrungDũngCátTườngThậtGiả, cảm ơn Quý Khán Giả đã ủng hộ 2 anh em!...”. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ ê-kíp đã chuẩn bị những bộ trang phục phù hợp cho buổi ghi hình. Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Cát Tường xuất hiện với phong thái rạng rỡ, tự tin trước ống kính.

Bài đăng của cát Tường trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Động thái mới của Cát Tường diễn ra sau khi cô và Trung Dũng gây chú ý với màn “về chung một nhà” trong dự án riêng. Cách gọi này nhanh chóng trở thành điểm nhấn bởi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước.

Theo chia sẻ của hai nghệ sĩ, Cát Tường và Trung Dũng có nhiều điểm chung trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Cả hai cùng quê Vĩnh Long, từng theo học sân khấu và đã có hơn 30 năm làm nghề. Khoảng thời gian dài quen biết giúp họ khá thoải mái khi tương tác và tung hứng trước máy quay.

Trong những lần xuất hiện cạnh nhau, Cát Tường và Trung Dũng cũng thường nhận được những bình luận ghép đôi từ khán giả. Một số người còn nhận xét cả hai có nét tương đồng hoặc “tướng phu thê”. Trước sự yêu mến này, nữ nghệ sĩ từng hài hước gọi việc cùng Trung Dũng thực hiện dự án riêng là “hai anh em về chung một nhà”.

Thực tế, “về chung nhà” ở đây không phải câu chuyện đời tư mà là cách Cát Tường ví von về việc hai nghệ sĩ cùng xây dựng một không gian nội dung riêng. Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả được thực hiện theo hình thức talk show, tập trung vào những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống.

Trung Dũng và Cát Tường.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đã có nhiều năm trải nghiệm trong nghề. Thay vì chỉ xuất hiện cùng nhau trong một dự án riêng lẻ, Cát Tường và Trung Dũng cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt, tạo nên những cuộc trò chuyện và màn đối đáp xoay quanh nhiều vấn đề đời thường.

Sau thời gian dài hoạt động độc lập, việc có một chương trình chung cũng mở ra một màu sắc mới trong hành trình nghệ thuật của cả hai. Những hình ảnh hậu trường được Cát Tường cập nhật cho thấy quá trình ghi hình vẫn đang được tiếp tục, trong khi chương trình nhận được sự quan tâm từ khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Với mối quan hệ kéo dài hơn ba thập kỷ, sự ăn ý vốn có giữa Cát Tường và Trung Dũng được kỳ vọng tiếp tục trở thành chất liệu để Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả tạo dấu ấn riêng.