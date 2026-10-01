4 phim ngôn tình dự đoán gây sốt sau Đầu Xuân Tươi Sáng: Chiết Ánh Trăng sắp chiếu

Chiết Ánh Trăng (Trăng Sáng Trên Cao)

Chiết Ánh Trăng (27 tập) đang được đồn sẽ phát sóng trong tháng 10/2026. Đây là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên thuộc "vũ trụ Nam Vu" của tác giả Trúc Dĩ. "Nam Vu song cẩu" Tang Diên (Khó Dỗ Dành) - Đoàn Gia Hứa (Vụng Trộm Không Thể Giấu) đều tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ, nên khán giả cũng trông chờ Phó Thức Tắc do Lâm Nhất đóng, có tạo nên hiệu ứng tương tự.

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Lâm Nhất đạt chuẩn những gì khán giả tưởng tượng về ngoại hình Phó Thức Tắc. Với Lư Dục Hiểu, tạo hình nhân vật Vân Ly từng viral và được khen là đẹp nhất trong các phim hiện đại cô tham gia.

Tương tự 2 tác phẩm cùng bối cảnh, Chiết Ánh Trăng có không khí nhẹ nhàng. Vân Ly (Lư Dục Hiểu) mắc chứng sợ xã hội. Để chứng minh với bố rằng, cô có thể sống tự lập, Vân Ly quyết đăng ký học cao học tại Nam Vu. Trong buổi trải nghiệm vào trước ngày khai giảng, cô gặp người mình từng đơn phương thời Trung học - Phó Thức Tắc.

Vân Ly quyết định theo đuổi chàng thiên tài lạnh lùng từ sự cổ vũ của bạn bè. Mối tình của cả hai chớm nở không lâu thì dần xa cách vì những suy nghĩ khác biệt. Mất mát, chia ly khiến họ nhận ra bản thân chưa từng ngừng yêu đối phương.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian

"Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian" được dự đoán khởi chiếu vào đầu năm 2027 để phù hợp với lần đầu gặp gỡ trong trời tuyết của nhân vật chính.

Chưa cần biết đến nội dung, chỉ với phần nên đôi của Chương Nhược Nam - Vương An Vũ đã đủ bùng nổ cõi mạng, hút lượng lớn khán giả "đặt gạch hóng" Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian. Thời gian ghi hình gặp nhiều "biến căng" nhưng cũng không thiếu khoảnh khắc viral. Cnet phát sốt với phong cách "chị đại" của Nhược Nam, xiêu lòng với đôi mắt tình si của An Vũ.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về nhà sản xuất Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) khi đang tìm mọi cách để lấy lại bản quyền sách thì gặp lại Quý Thanh Hòa (Vương An Vũ) - chuyên gia phục chế đồng hồ cổ.

Họ từng gặp nhau vào 6 năm trước giữa cảnh tuyệt vọng, xoa dịu cho nhau, trải qua một đêm tuyết khó quên. Ngày gặp lại, đoạn ký ức không mờ đi nhưng con người và hoàn cảnh nay đã khác.

Vụ Lý Thanh (Sương Mù Điểm Xanh)

Vụ Lý Thanh là dự án được đầu tư mạnh từ ê-kíp sản xuất đến dàn diễn viên. Đạo diễn Cù Hữu Ninh (Thơ Ngây, Khó Dỗ Dành) là người cầm trịch, Lý Hiện - Trương Tịnh Nghi đóng chính. Trailer phim mới được công bố đã bùng nổ trên Weibo và X, cho thấy tiềm năng Vụ Lý Thanh có sức ảnh hưởng vượt ra khỏi Trung Quốc là rất cao.

Trần Thanh Vụ (Trương Tịnh Nghi) và Mạnh Kỳ Nhiên là thanh mai trúc mã. Hai gia đình thân thiết nên cả hai cũng bên nhau gắn bó từ nhỏ. Thanh Vụ là "cái đuôi nhỏ" của Kỳ Nhiên, nhưng anh không coi trọng tình cảm của cô.

Suốt thời gian theo đuổi một người không đặt mình trong tim, Thanh Vụ chọn từ bỏ tình cảm dành cho Kỳ Nhiên, tập trung theo đuổi ước mơ thành nghệ nhân gốm. Cô được Mạnh Phất Uyên (Lý Hiện) - anh trai của Kỳ Nhiên hỗ trợ, rồi dần rung động vì anh.

Phất Uyên thâm trầm, nghiêm nghị, tự tay gây dựng sự nghiệp riêng. Không phải "tổng tài mỏ hỗn", Phất Uyên luôn âm thầm bảo vệ Thanh Vụ từ nhỏ đến lớn. Anh yêu đơn phương cô, thậm chí từng cảm thấy bản thân hèn mọn khi phải giấu đi tình cảm của mình, nhìn cô theo đuổi em trai mình.

"Vụ Lý Thanh" hoàn tất ghi hình vào đầu tháng 8, được xác nhận sẽ phát sóng trong năm sau.

Tỏ Tình

Tỏ Tình dựa trên đại IP - tiểu thuyết gốc cùng tên của tác giả Ưng Tranh, thuộc Top 5 bộ ngôn tình được yêu thích nhất trên Tấn Giang (tính đến đầu năm 2026). Không phải đại IP nào đưa lên màn ảnh cũng thành công, nhưng vẫn hút lượng khán giả quan tâm lớn nhờ độ hot của bản gốc.

Tỏ Tình bản truyền hình do Vương Tinh Việt, Đặng Ân Hy đóng chính - đều là 2 cái tên tuyến đầu của thế hệ diễn viên sinh sau năm 2000. Từ clip hậu trường ghi hình, khán giả có hơi đắn đo với khâu tạo hình của phim. Tuy nhiên, độ đẹp đôi, sự ăn ý giữa Vương Tinh Việt - Đặng Ân Hy lại làm tăng trông đợi.

Châu Kinh Trạch (Vương Tinh Việt) - Hứa Tùy (Đặng Ân Hy) có tình yêu thời Trung học rất đẹp. Anh là thiếu niên nhiệt huyết, cô hướng nội, dịu dàng. Nhưng vì hiểu lầm, họ chia tay. Nhiều năm sau, khi Hứa Tuy là bác sĩ, Châu Kinh Trạch đã thành phi công, cả hai tái ngộ. Anh theo đuổi lại cô. Cô cũng nhận ra bản thân vẫn nhớ thương anh. Trong quá trình theo đuổi lý tưởng của mình, họ hàn gắn, đạt được ước nguyện.

Một số khán giả "lấn cấn" Tỏ Tình vì nguyên tác bị tố đạo văn. Tuy nhiên, fan cho rằng khả năng cao, kịch bản sẽ thay đổi nhiều nên những tình tiết gây tranh cãi có thể không còn.