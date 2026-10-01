Nữ diễn viên Hàn Quốc từ chối tham gia phim về thảm họa Hiroshima

Mới đây, đại diện của nữ diễn viên Shim Eun Kyung xác nhận cô đã từ chối lời mời tham gia Tamako - bộ phim hợp tác Hàn Quốc và Nhật Bản lấy bối cảnh thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima năm 1945. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó, tên tuổi của Shim Eun Kyung và WOODZ từng được nhắc đến trong danh sách diễn viên dự kiến của dự án.

Trao đổi với truyền thông Hàn Quốc ngày 28/9, phía Shim Eun Kyung cho biết nữ diễn viên đã nhận được lời mời nhưng cuối cùng quyết định không tham gia. Đại diện không công bố thêm lý do cụ thể liên quan đến quyết định này.

Shim Eun Kyung xác nhận từ chối lời mời tham gia phim Tamako.

Trước đó một ngày, WOODZ cũng trực tiếp phủ nhận thông tin góp mặt trong Tamako. Trong một buổi phát trực tiếp, nam ca sĩ kiêm diễn viên cho biết đây là tác phẩm mà anh đã từ chối. Như vậy, cả hai nghệ sĩ Hàn Quốc từng được nhắc đến trong quá trình tuyển chọn diễn viên đều không tham gia dự án.

Tamako được giới thiệu là câu chuyện kéo dài qua nhiều thế hệ, bắt đầu từ một cậu bé mất cha mẹ sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945. Sau biến cố, nhân vật này theo những người Triều Tiên sinh sống tại Nhật Bản trở về Hàn Quốc, trải qua Chiến tranh Triều Tiên và tiếp tục câu chuyện qua cuộc đời của các thế hệ hậu duệ.

Nội dung tác phẩm không chỉ xoay quanh thảm họa bom nguyên tử mà còn đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản như thời kỳ thuộc địa, giải phóng, chiến tranh, di cư và cuộc sống của người Triều Tiên tại Nhật Bản. Đây cũng là những chủ đề nhạy cảm, gắn với nhiều cách nhìn nhận khác nhau tại hai quốc gia.

Nữ diễn viên Hàn Quốc từng có thời gian hoạt động và ghi dấu ấn tại thị trường Nhật Bản.

Đáng chú ý, việc Tamako khai thác thảm họa Hiroshima trong một dự án hợp tác Hàn-Nhật đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong lịch sử, người Triều Tiên sinh sống tại Nhật Bản cũng nằm trong số những nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử. Sau chiến tranh, họ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến quốc tịch, hồi hương và phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, do Tamako vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, chưa có đầy đủ thông tin về kịch bản hoàn chỉnh cũng như cách ê-kíp xây dựng và tái hiện các sự kiện lịch sử. Vì vậy, việc đưa ra kết luận về thông điệp hoặc quan điểm của bộ phim ở thời điểm hiện tại vẫn còn sớm.

Với Shim Eun Kyung, thông tin cô từ chối Tamako đặc biệt được chú ý khi nữ diễn viên có thời gian dài hoạt động tại Nhật Bản. Xuất thân là diễn viên nhí, cô dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có The Journalist.

Dù vậy, phía nữ diễn viên không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định rút khỏi dự án. Việc nhận lời mời và việc chính thức tham gia một bộ phim là hai bước hoàn toàn khác nhau, do đó chưa có cơ sở để khẳng định quyết định của Shim Eun Kyung xuất phát từ những tranh luận liên quan đến lịch sử hay chính trị.

Thông tin Shim Eun Kyung rút khỏi dự án nhận được sự chú ý từ khán giả.

Hiện Tamako vẫn đang thu hút sự chú ý khi quá trình sản xuất chưa hoàn tất. Việc tìm kiếm dàn diễn viên thay thế Shim Eun Kyung và WOODZ cũng như những thông tin tiếp theo về dự án được dự đoán sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc và Nhật Bản.