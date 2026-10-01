Paul McCartney khen Céline Dion là 'tài năng xuất chúng' sau màn tái xuất

Céline Dion đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi chính thức trở lại sân khấu biểu diễn sau thời gian dài gián đoạn vì những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Màn tái xuất của nữ ca sĩ tại Paris, Pháp, không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả mà còn khiến huyền thoại Paul McCartney lên tiếng chúc mừng.

Cụ thể, Céline Dion hiện thực hiện chuỗi concert tại Plenitude Arena ở Paris. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình trở lại của giọng ca người Canada, sau quãng thời gian cô phải tạm dừng phần lớn hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe.

Trong bài đăng trên Instagram hôm 30/9, Paul McCartney dành nhiều lời khen cho những buổi biểu diễn của Céline. Nam ca sĩ, nhạc sĩ 84 tuổi cho biết ông đặc biệt ấn tượng trước tình cảm mà khán giả dành cho nữ ca sĩ trong lần trở lại sân khấu.

Paul McCartney nhận xét phản ứng của công chúng tại Paris dành cho Céline Dion là điều tuyệt vời. Theo ông, khán giả vẫn dành cho nữ ca sĩ tình cảm rất lớn, cho thấy sức hút của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới vẫn được duy trì sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ nhắc đến âm nhạc, Paul McCartney còn dành sự hào hứng cho một dự án điện ảnh mà cả hai cùng tham gia. Céline Dion góp giọng trong bộ phim hoạt hình nhạc kịch hài High in the Clouds, dự án được phát triển dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên do Paul McCartney đồng sáng tác.

Trong dự án này, Paul McCartney đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Ông tiết lộ vừa nghe một số phần thoại của Céline và lập tức bị chinh phục bởi khả năng của nữ ca sĩ.

Huyền thoại The Beatles gọi Céline Dion là một “tài năng xuất chúng”, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi cô trở thành một phần của ê-kíp High in the Clouds. Paul cho rằng đoàn làm phim may mắn khi có sự góp mặt của giọng ca It's All Coming Back to Me Now và mong muốn sớm giới thiệu tác phẩm đến công chúng.

Ở tuổi 58, Céline Dion đang từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau giai đoạn đặc biệt khó khăn. Trước đó, nữ ca sĩ từng công khai về tình trạng sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng biểu diễn và buộc cô phải hủy hoặc tạm dừng nhiều kế hoạch âm nhạc.

Việc trở lại sân khấu tại Paris vì thế mang ý nghĩa lớn đối với cả Céline Dion lẫn người hâm mộ. Tại các buổi diễn, cô trình bày những ca khúc quen thuộc bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, tái hiện loạt bản hit gắn liền với tên tuổi sau nhiều năm hoạt động âm nhạc.

Hiện Céline Dion chưa trực tiếp phản hồi về những lời khen mà Paul McCartney dành cho mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai biểu tượng âm nhạc trong cùng một dự án đang tạo thêm sự chú ý cho High in the Clouds.