Rei (IVE) khoe vòng eo nhỏ đến khó tin với váy quây trắng

Rei (IVE) trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul với thiết kế váy quây màu trắng. Trang phục giúp nữ thần tượng khoe trọn vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Cụ thể, Rei có mặt tại sự kiện khai trương một thương hiệu mỹ phẩm được tổ chức tại Musinsa Megastore Seongsu, Seoul. Sự xuất hiện của thành viên IVE nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người có mặt tại sự kiện.

Rei (IVE) trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul với thiết kế váy quây màu trắng.

Trong lần xuất hiện này, Rei lựa chọn một chiếc váy mini màu trắng với thiết kế quây. Phần thân trên ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai và giúp đường nét vóc dáng của nữ thần tượng trở nên nổi bật hơn. Đặc biệt, thiết kế cũng khéo léo nhấn vào phần eo, qua đó làm nổi bật vòng eo thon gọn của Rei.

Hình ảnh Rei trong bộ váy trắng gây chú ý bởi sự đơn giản nhưng vẫn có khả năng tôn dáng. Không cần sử dụng những chi tiết quá cầu kỳ, thiết kế ôm sát đã đủ giúp nữ thần tượng khoe đường cong một cách rõ nét. Vòng eo nhỏ đến mức được ví von như chỉ một gang tay cũng trở thành điểm nhấn nổi bật trong loạt hình ảnh tại sự kiện.

Bên cạnh vóc dáng mảnh mai, Rei còn ghi điểm với phong thái tự tin khi xuất hiện trước ống kính. Bộ váy trắng mang đến cho nữ thần tượng vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung, đồng thời giúp cô khoe được tỷ lệ cơ thể thanh thoát.

Bên cạnh vóc dáng mảnh mai, Rei còn ghi điểm với phong thái tự tin khi xuất hiện trước ống kính.

Khoảnh khắc này tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ dành cho Rei. Thành viên IVE vốn thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, đáng yêu, nhưng trong thiết kế váy quây lần này, cô lại mang đến một màu sắc khác biệt hơn, tập trung vào vẻ ngoài nữ tính và đường nét vóc dáng.

Tại sự kiện, hình ảnh Rei diện váy trắng và khoe vòng eo nhỏ gọn nhanh chóng trở thành điểm nhấn. Dù trang phục không quá phức tạp, nữ thần tượng vẫn tạo được sức hút nhờ vóc dáng thanh mảnh và thần thái nổi bật trước ống kính.