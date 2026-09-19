Cập nhật kết quả Thanh Hoá vs Becamex TP.HCM ngày 19/9, tỷ số mới nhất

●Cúp Quốc gia 2026/27

Thanh Hoá

0-0

Becamex TP.HCM

ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM diễn ra lúc 17h ngày 19/9 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thanh Hoá vs Becamex TP.HCM mới nhất.

Thanh Hoá đối đầu với Becamex TP.HCM ở vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27.

Thanh Hoá

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

25

Nguyễn Thanh Diệp

TM

7

Nguyễn Bá Tiến

10

Lê Văn Thắng

14

Trương Thanh Nam

16

Nguyễn Đình Huyên

17

Nguyễn Văn Tùng

21

Trần Ngọc Quý

22

Damoth ThongKhamsavath

29

Đoàn Ngọc Hà

58

Trương Đức Mạnh

77

Abdurakhmanov O. Alisherovich

ĐT

Becamex TP.HCM

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

25

Trần Minh Toản

TM

5

Nguyễn Văn Hạnh

7

Nguyễn Trần Việt Cường

10

Võ Hoàng Minh Khoa

ĐT

12

Trần Hoàng Hưng

19

Schmidt Adriano

27

Nguyễn Khắc Vũ

34

Trần Như Tân

37

Trần Văn Công

89

Châu Ngọc Quang

99

Da Silva Dos Anjos Daniel

Thông tin trước trận Thanh Hóa và Becamex TP.HCM

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027 là màn so tài giữa hai đội đang thi đấu ở những hạng đấu khác nhau. Thanh Hóa góp mặt tại V.League 1, trong khi Becamex TP.HCM vừa xuống chơi ở giải Hạng Nhất nhưng vẫn sở hữu lực lượng đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, thể thức đấu loại trực tiếp khiến đội bóng xứ Thanh không được phép chủ quan. Khoảng cách về hạng đấu chỉ mang tính tương đối, đặc biệt khi Becamex TP.HCM vẫn có trong tay nhiều nhân tố từng quen với môi trường V.League.

Thanh Hóa bước vào trận đấu với Becamex TP.HCM sau hai vòng đầu tiên tại V.League, giành một chiến thắng và nhận một thất bại. Sang vòng đấu tiếp theo, Thanh Hóa để thua Ninh Bình 1-2.

Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM có trận ra quân chưa thực sự ấn tượng ở giải Hạng Nhất khi bị Đại học Văn Hiến cầm hòa 0-0. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn cần thêm thời gian để cải thiện khả năng tổ chức tấn công trước khi bước vào thử thách khó hơn trên sân Thanh Hóa.