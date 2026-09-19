Cập nhật kết quả Thanh Hoá vs Becamex TP.HCM ngày 19/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●Cúp Quốc gia 2026/27
Thanh Hoá
0-0
Becamex TP.HCM
ĐANG CẬP NHẬT
Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM diễn ra lúc 17h ngày 19/9 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thanh Hoá vs Becamex TP.HCM mới nhất.
Thanh Hoá
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Nguyễn Thanh Diệp
TM
7
Nguyễn Bá Tiến
10
Lê Văn Thắng
14
Trương Thanh Nam
16
Nguyễn Đình Huyên
17
Nguyễn Văn Tùng
21
Trần Ngọc Quý
22
Damoth ThongKhamsavath
29
Đoàn Ngọc Hà
58
Trương Đức Mạnh
77
Abdurakhmanov O. Alisherovich
ĐT
Becamex TP.HCM
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Trần Minh Toản
TM
5
Nguyễn Văn Hạnh
7
Nguyễn Trần Việt Cường
10
Võ Hoàng Minh Khoa
ĐT
12
Trần Hoàng Hưng
19
27
Nguyễn Khắc Vũ
34
Trần Như Tân
37
Trần Văn Công
89
Châu Ngọc Quang
99
Da Silva Dos Anjos Daniel
Thông tin trước trận Thanh Hóa và Becamex TP.HCM
Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027 là màn so tài giữa hai đội đang thi đấu ở những hạng đấu khác nhau. Thanh Hóa góp mặt tại V.League 1, trong khi Becamex TP.HCM vừa xuống chơi ở giải Hạng Nhất nhưng vẫn sở hữu lực lượng đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.
Với lợi thế sân nhà cùng đội hình có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, thể thức đấu loại trực tiếp khiến đội bóng xứ Thanh không được phép chủ quan. Khoảng cách về hạng đấu chỉ mang tính tương đối, đặc biệt khi Becamex TP.HCM vẫn có trong tay nhiều nhân tố từng quen với môi trường V.League.
Thanh Hóa bước vào trận đấu với Becamex TP.HCM sau hai vòng đầu tiên tại V.League, giành một chiến thắng và nhận một thất bại. Sang vòng đấu tiếp theo, Thanh Hóa để thua Ninh Bình 1-2.
Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM có trận ra quân chưa thực sự ấn tượng ở giải Hạng Nhất khi bị Đại học Văn Hiến cầm hòa 0-0. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn cần thêm thời gian để cải thiện khả năng tổ chức tấn công trước khi bước vào thử thách khó hơn trên sân Thanh Hóa.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-thanh-hoa-vs-becamex-tp-hcm-ngay-19-9-ty-so-moi-nhat-ar1040672.html