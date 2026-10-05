Tăng mạnh phụ cấp, tạo động lực giữ chân nhân viên y tế

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Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành hai nghị định quan trọng về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế, trong đó mức phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch được điều chỉnh tăng đáng kể so với quy định trước đây; phụ cấp ưu đãi nghề được quy định từ 30% đến 80%, đặc biệt quan tâm đến lực lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng và những vị trí việc làm có tính chất đặc thù.

Chia sẻ tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí ngày 1/10 vừa qua, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, cùng với việc triển khai các chính sách đã ban hành, Bộ Y tế đang nghiên cứu lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với các đối tượng theo quy định, đồng thời cải thiện điều kiện hành nghề, tạo động lực để nhân viên y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành.

Phụ cấp trực, chống dịch tăng đáng kể

Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Theo bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, 2 Nghị định từng bước hoàn thiện chính sách đãi ngộ, ghi nhận rõ hơn tính chất lao động đặc thù và trách nhiệm nghề nghiệp của nhân viên y tế, nhất là tại những vị trí khó thu hút nhân lực, lĩnh vực y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Theo đó, Nghị định số 192 điều chỉnh các chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch, thay thế quy định áp dụng từ năm 2011. Mức phụ cấp được điều chỉnh tăng trung bình 182% so với năm 2011.

Tại thời điểm xây dựng nghị định, mức lương cơ sở đã tăng từ 830.000 đồng lên 2.340.000 đồng. Cùng với sự thay đổi của mức lương cơ sở, nhiều chế độ phụ cấp cũng được điều chỉnh tăng đáng kể, phù hợp hơn với tính chất công việc và trách nhiệm của nhân viên y tế.

Đáng chú ý, phụ cấp trực đối với cán bộ y tế tại trạm y tế cấp xã tăng từ 25.000 đồng lên 185.000 đồng. Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cũng được điều chỉnh tăng. Đối với nhân viên y tế tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch trước đây là 115.000 đồng, nay tăng lên 420.000 đồng.

Bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cung cấp thông tin về chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Đặc biệt, phụ cấp trực 24/24 giờ tại các khoa, khu vực đặc biệt được tính bằng 1,5 lần mức thông thường. Chế độ phụ cấp chống dịch được quy định gắn với nhiệm vụ thực tế và nhóm bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo đảm chính sách đãi ngộ tương xứng hơn với yêu cầu công việc.

Đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, mức hỗ trợ hằng tháng được nâng lên hệ số 0,5 và 0,7 lần mức lương cơ sở, thay cho các mức hệ số 0,3 và 0,5 được áp dụng từ năm 2009.

Những điều chỉnh này không chỉ cải thiện thu nhập thông qua các chế độ phụ cấp mà còn thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ làm việc tại các cơ sở y tế dự phòng, trạm y tế cấp xã và những môi trường có cường độ lao động cao, nguy cơ rủi ro nghề nghiệp lớn.

Ưu tiên vị trí khó thu hút, hướng tới phụ cấp 100%

Cùng với việc điều chỉnh các chế độ phụ cấp đặc thù, Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề hằng tháng từ 30% đến 80%, thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Mức phụ cấp 80% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; viên chức làm việc trong các lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh.

Đặc biệt, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 70% hoặc 80% tùy theo địa bàn. Mức 80% áp dụng tại địa bàn biên giới, hải đảo, xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây cũng là chính sách được quy định tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261 của Quốc hội, thể hiện định hướng ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 350 so với quy định trước đây là phụ cấp ưu đãi nghề được xác định theo vị trí việc làm thay vì theo chức danh nghề nghiệp, phù hợp với Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Bà Lan Hương cho biết, việc điều chỉnh cách xác định mức hưởng theo vị trí việc làm góp phần bảo đảm chính sách phụ cấp gắn với công việc thực tế, tính chất nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của viên chức y tế.

Tuy nhiên, cải thiện thu nhập mới là một trong những điều kiện để thu hút, giữ chân nhân lực y tế. Đối với bác sĩ làm việc tại các vị trí khó thu hút, khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và những địa bàn khó khăn, việc duy trì đội ngũ nhân lực còn phụ thuộc vào điều kiện hành nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Do đó, theo bà Lan Hương, bên cạnh chính sách phụ cấp, cần có các giải pháp đồng bộ để nhân viên y tế có điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và bảo đảm đời sống phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương.

Đồng bộ chính sách đãi ngộ và điều kiện làm việc

Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên nhằm đưa chính sách vào thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện hành nghề, tạo động lực thu hút nhân lực y tế.

Trước hết, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các chính sách theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các đơn vị xác định đúng đối tượng, mức hưởng và bảo đảm việc chi trả kịp thời. Việc bố trí kinh phí thực hiện cần bảo đảm đầy đủ theo trách nhiệm và phân cấp ngân sách hiện hành.

Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà cung cấp thông tin cho báo chí.

Hai là, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ. Theo quy định tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261 của Quốc hội, cần có lộ trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với các đối tượng đặc thù nêu trên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển nghề nghiệp, nhất là tại y tế cơ sở. Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã, làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Việc xác định định mức nhân lực phù hợp nhằm bảo đảm số lượng, cơ cấu nhân viên y tế, góp phần giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng một nhân viên phải đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, đồng thời bố trí chế độ trực và nghỉ ngơi hợp lý, tạo điều kiện để cán bộ y tế học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp với các địa phương củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ đời sống phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc hoàn thiện chính sách phụ cấp đi đôi với bảo đảm nhân lực, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.