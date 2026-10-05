Lào Cai bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Quang cảnh Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Tất Thành, phụ trách Phòng Xúc tiến Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Tuấn Khanh, phụ trách Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm đối với hai Phó Giám đốc là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Lào Cai đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc được bổ nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị hai tân Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh trí tuệ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn công tác; cùng tập thể ban giám đốc đoàn kết nội bộ, nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Đồng chí đề nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức xúc tiến; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả tiếp cận và đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các sở, ngành để tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.

Với 6 phòng chuyên môn, yêu cầu đặt ra là bộ máy phải được vận hành đồng bộ, linh hoạt, phát huy tốt vai trò tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2027.

Để xây dựng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh ngày càng vững mạnh, tập thể cán bộ cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành bộ máy hoạt động hiệu quả. Trung tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để các Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm phát huy tinh thần sáng tạo, kinh nghiệm, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.

Đồng chí Trần Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Phạm Tất Thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các nhiệm vụ được tỉnh giao.