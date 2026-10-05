Tây Ninh đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút hơn 838 triệu USD FDI

Dây chuyền sản xuất hiện đại ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Trong 9 tháng của năm 2026, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu hữu nghị với các địa phương, đối tác nước ngoài. Qua đó, tỉnh Tây Ninh góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh và huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, Tây Ninh chủ động kết nối, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan, Đức, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.

Tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2026, thu hút khoảng 650 đại biểu, trong đó có hơn 170 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 cũng thu hút khoảng 500 nhà đầu tư, tỉnh trao quyết định chủ trương và chứng nhận đăng ký đầu tư cho hơn 100 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động đối ngoại và xúc tiến hợp tác quốc tế, công tác thu hút nguồn lực nước ngoài đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng, tỉnh cấp mới 113 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 838 triệu USD. Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 27,044 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Du lịch quốc tế có chuyển biến tích cực với khoảng 190.000 lượt khách nước ngoài đến Tây Ninh, trong đó Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen là điểm đến thu hút du khách.

Cùng với mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, Tây Ninh đặc biệt chú trọng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các địa phương giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi, phối hợp quản lý biên giới và đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Chín tháng qua, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ và quy tập được 357/600 hài cốt. Việc quản lý, tiếp nhận và xử lý công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả được thực hiện chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

Tây Ninh tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; thúc đẩy hợp tác phát triển dịch vụ cảng đường sông, logistics và kết nối giao thông khu vực biên giới.

Các công trình giao thông đối ngoại trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đường Tân An - Bình Hiệp và cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh vừa qua (ngày 1/10), Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, ngoại giao kinh tế và giao lưu hữu nghị.

Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu và gian lận thương mại; giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới, tạo môi trường ổn định cho hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.